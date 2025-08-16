Chính quyền và nhân dân đồng lòng phát triển địa phương

Với sự đồng lòng của nhân dân, các Đảng bộ phường xã ở TPHCM đang quyết tâm xây dựng, chung tay phát triển kinh tế địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống trong nhiệm kỳ mới.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu phường Tân Hải (Ảnh: Hoàng Bình).

Phú Mỹ cần phát huy trung tâm logistics

Phú Mỹ là trung tâm của TP Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), là cửa ngỏ của TPHCM với nhiều khu công nghiệp, cảng biển nước sâu, trung tâm logistics …, có vị trí tiếp giáp với tỉnh Đồng Nai.

Trong nhiệm kỳ mới, phường Phú Mỹ đề ra bốn khâu đột phá. Đầu tiên là đột phá về hạ tầng giao thông – kỹ thuật đồng bộ. Ngoài ra, Phú Mỹ đặt mục tiêu đột phá về trung tâm cảng biển nước sâu, hệ thống chuỗi cung ứng hậu cần cảng biển (logistics) và đột phá về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao vào vận hành và quản lý.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội đại biểu phường Phú Mỹ (Ảnh: Hoàng Bình).

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ hai phường Phú Mỹ đã đạt được nhiệm kỳ qua.

Ông Võ Văn Minh cơ bản thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà đặc biệt là các khâu đột phá mà Đảng bộ phường Phú Mỹ đặt ra, tuy nhiên ông Võ Văn Minh nhấn mạnh thêm một số nội dung, gợi mở thêm các vấn đề phường cần triển khai trong nhiệm kỳ mới.

Trong đó, Đảng bộ phường Phú Mỹ cần khẩn trương ổn định tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, tăng cường bồi dưỡng đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Cùng đó là phát huy tối đa vai trò của người đứng đầu để lan tỏa tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong trong toàn hệ thống.

Phường cũng lưu ý phát huy tối đa tiềm năng địa kinh tế và lợi thế vị trí “cửa ngõ” của phường, đặc biệt là hệ thống khu công nghiệp, khu đô thị cảng biển, dịch vụ logistics. Định hướng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ hiện đại, logistics chất lượng cao gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững...

Phường Bà Rịa phát triển thương mại, tận dụng lợi thế cao tốc

Phát biểu chỉ đạo đại hội Đảng bộ phường Bà Rịa lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm để đại hội nghiên cứu, tham mưu và cân nhắc bổ sung vào Nghị quyết.

Ban chấp hành Đảng bộ phường Bà Rịa (TPHCM) ra mắt đại hội (Ảnh: Hoàng Bình).

Ông Thông nhấn mạnh, phường Bà Rịa cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ trong Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng phát triển đảng viên mới. Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực tổng hợp, khả năng ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và trợ lý ảo để xử lý công việc hiệu quả.

Phường cũng cần chủ động rà soát quỹ đất, tài sản công để quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát, đồng thời đề xuất TPHCM phương án khai thác hiệu quả nhằm tăng nguồn thu, gắn với triển khai hoặc kiến nghị đầu tư các công trình, dự án mới, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân. Ngoài ra, cần khai thác hiệu quả tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và tuyến đường kết nối cao tốc đi qua địa bàn.

Ngoài ra, phường Bà Rịa cần tập trung thu hút, phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng ngành thương mại, dịch vụ theo hướng ứng dụng công nghệ số; huy động nguồn lực đầu tư các khu du lịch nghỉ dưỡng; khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế ven sông Dinh. Đặc biệt, cần tận dụng tối đa lợi thế của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp đưa vào khai thác, đồng thời ưu tiên cải tạo, chỉnh trang đô thị tại các khu vực trọng điểm, trung tâm phường.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu phường Bà Rịa quyên góp hỗ trợ các địa phương chịu thiệt hại do lũ lụt (Ảnh: Hoàng Bình).

Vũng Tàu hướng đến trung tâm du lịch quốc tế

Tại đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ phường Vũng Tàu, phường đặt mục tiêu tổ chức hệ thống chính trị trong sạch, chính quyền vì dân phục vụ; phát triển Vũng Tàu trở thành đô thị du lịch thông minh, thương hiệu du lịch xanh đẳng cấp quốc tế. Trong nhiệm kỳ tới, kinh tế địa phương có cơ cấu kinh tế dịch vụ - du lịch - thương mại chiếm 90%; mục tiêu thu nhập bình quân và tỷ lệ hài lòng của người dân đều tăng cao; đến năm 2030, 100% khu phố đạt chuẩn văn hóa, hộ nghèo bằng 0.

Phường Vũng Tàu đề ra 5 định hướng phát triển, trong đó đặt người dân vào vị trí trung tâm, bảo đảm chất lượng cuộc sống, môi trường sống cho người dân. Đảng bộ xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, trong đó nhấn mạnh: Phát triển dịch vụ, du lịch chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, liêm chính, chuyên nghiệp; phát huy vai trò mỗi người dân là "đại sứ du lịch" và "chiến sĩ bảo vệ môi trường".

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đề nghị phường Vũng Tàu cần tập trung tận dụng, phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Ngay sau đại hội, phường phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định lộ trình, thời gian hoàn thành và thường xuyên kiểm tra, giám sát để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra.

Đại hội cũng tiến hành ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, ông Nguyễn Tấn Bản, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường.

Trong nhiệm kỳ qua, phường vẫn tập trung phát triển ngành mũi nhọn thương mại - dịch vụ - du lịch với doanh thu hơn 118.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 8%/năm.