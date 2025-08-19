NSƯT Quang Thắng chăm sóc Thanh Hương, khán giả khóc khi xem "Bỉ vỏ"

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Nhà hát kịch Hà Nội đã diễn Bỉ vỏ. Vở diễn nói lên thân phận những con người nhỏ bé, bị áp bức, đẩy đến đường cùng trước Cách mạng tháng Tám. Đây là vở kịch được chuyển thể từ tác phẩm văn học của nhà văn Nguyên Hồng, do tác giả Nguyễn Đăng Thanh viết kịch bản, NSND Trung Hiếu đạo diễn.

Nhóm phóng viên Dân trí đã có mặt tại hậu trường vở diễn Bỉ vỏ của Nhà hát Kịch Hà Nội để ghi lại những hình ảnh "có một không hai" của các nghệ sĩ.

20h mới biểu diễn nhưng từ 19h, các nghệ sĩ đã có mặt tại nhà hát để hoá trang. Diễn viên Tố Uyên đến sớm để tạo hình nhân vật. Trong Bỉ vỏ, cô đóng vai Tám Bính - một cô gái ngây thơ, tin yêu vào cuộc đời nhưng bị xô đẩy trở thành giang hồ khét tiếng.

Chia sẻ với phóng viên, Tố Uyên cho biết, cô có chút áp lực khi vào vai Tám Bính nhưng cũng chính là động lực để cô thể hiện vai diễn tốt hơn.

Diễn viên Trương Hoàng vào vai Năm Sài Gòn - chồng của Tám Bính. Anh cho biết, vai diễn này là một thách thức lớn với bản thân.

"Trước kia, NSND Trung Hiếu đã thể hiện rất thành công vai Năm Sài Gòn, vì thế tôi phải tính toán sao cho vai của mình đủ ấn tượng, mang hơi thở mới. Nhờ sự giúp đỡ của anh Hiếu, tôi cũng có những góc nhìn đặc biệt hơn để thể hiện vai diễn này", Trương Hoàng chia sẻ.

19h30, NSƯT Quang Thắng có mặt để hoá trang. Trong Bỉ vỏ, nam nghệ sĩ vào vai bố của Tám Bính - một người vô trách nhiệm, sống ích kỷ. "Vai diễn này không dài nhưng khá thú vị. Là một diễn viên chuyên nghiệp nên vai diễn không làm khó tôi", Quang Thắng nói.

Ở hậu trường, NSƯT Quang Thắng chăm sóc, cài mic cho Thanh Hương. Khác với những vai diễn gai góc trên sân khấu, truyền hình, ngoài đời hai nghệ sĩ là đồng nghiệp, anh em thân thiết.

Diễn viên Liên Tít chụp ảnh bên NSƯT Thiện Tùng. Nhà hát Kịch Hà Nội là nơi có nhiều diễn viên trẻ tài năng nên các nghệ sĩ có thể học hỏi cách diễn của nhau.

Tranh thủ chưa đến giờ diễn, các diễn viên: Việt Dũng, Quỳnh Châu, Trương Hoàng, Công Đại (từ trái sang) "buôn chuyện" ngoài hành lang.

Nghệ sĩ Thu Huyền (ngoài cùng, bên trái) cũng đến sớm, trò chuyện cùng đồng nghiệp là Nguyệt Nguyễn và Minh Nguyệt. Những phút giây thế này giúp họ thư giãn trước khi hoá thân vào các vai diễn.

Diễn viên Hoàng Triều Dương và Xuân Hồng đã diện trang phục, chuẩn bị lên sân khấu. Ngoài diễn vở ở Nhà hát Kịch Hà Nội, hai diễn viên cũng là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình.

Đúng 20h, các nghệ sĩ ra sân khấu. Bỉ vỏ kể về cuộc đời của Tám Bính và Năm Sài Gòn, sau những va đập, thăng trầm của cuộc đời, họ đã trở thành những con người khác. Nhưng cũng chính họ mới có thể thay đổi số phận của mình.

Năm 2015, Nhà hát Kịch Hà Nội đã dựng vở Bỉ vỏ, hai nhân vật chính do NSND Thu Hà và NSND Trung Hiếu đóng. Ở bản dựng năm nay, đạo diễn Trung Hiếu đã thổi "làn gió mới" vào tác phẩm.

"Khán giả xem vở diễn để biết được ông cha ta đã khổ sở, sống lầm than thế nào để yêu quý cuộc sống hiện tại, yêu quý hòa bình hơn...", Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết.

Trên sân khấu, các diễn viên đã lột tả được tính cách nhân vật của mình. Thường quen thuộc với những vai diễn bặm trợn, giang hồ trên truyền hình, khi vào vai Năm Sài Gòn, Trương Hoàng (giữa) diễn xuất khá tự nhiên, gây ấn tượng với khán giả.

Diễn viên Minh Tít (phải) thể hiện tâm trạng nhân vật. Với ngôn ngữ sân khấu được đầu tư, âm nhạc đậm chất dân gian, dàn diễn viên tài năng, Bỉ vỏ đã thêm lần nữa khẳng định thế mạnh chính kịch sang trọng của Nhà hát Kịch Hà Nội.

NSƯT Quang Thắng hoá thân trọn vẹn vào vai diễn bố ruột của Tám Bính, một người đàn ông nhẫn tâm, không quan tâm con cái.

Trong nhiều phân cảnh trên sân khấu, khi được xem số phận những phận người bị áp bức, bị đẩy đến đường cùng, nhiều khán giả đã xúc động rơi nước mắt.

Khán giả ngồi kín gần 500 chỗ ngồi của Nhà hát Kịch Hà Nội. Đây là một trong những tín hiệu vui của Nhà hát Kịch Hà Nội khi muốn Nhà hát luôn "đỏ đèn" phục vụ khán giả.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam

