Gần 1.000 công nhân Khu công nghệ cao được tiêm vắc xin mở đầu chiến dịch lớn nhất TPHCM

Sáng 19/6, khoảng 1.000 công nhân viên của 2 công ty trong Khu công nghệ cao TP Thủ Đức được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 trong đợt tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM.

7h sáng 19/6, gần 1.000 công nhân Khu Công nghệ cao ở TP Thủ Đức chính thức được tiêm vắc xin Covid-19 trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin lớn nhất từ đầu mùa dịch đến nay tại TPHCM.

Buổi khởi động chiến dịch tiêm chủng được diễn ra tại Công ty FPT Software (Khu công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức). 500 nhân viên được chọn của công ty này có mặt từ sớm, xếp hàng làm thủ tục.

Các nhân viên trước khi được tiêm chủng phải khai báo thông tin y tế qua smartphone, làm phiếu sàng lọc sức khỏe và xác nhận việc đồng ý tiêm vắc xin.

Phan Thị Thủy Tiên, 23 tuổi, bộ phận quản lý nhân sự Công ty FPT Software chờ đợi tới giờ tiêm. Thủy Tiên cho biết, đêm trước đã lên mạng để đọc các thông tin cần thiết trước và sau khi tiêm cần làm gì và cũng có chút hồi hộp. "Đây là lần đầu tiên em tiên vắc xin ngừa Covid-19, cũng khá lo lắng, nhưng em nghĩ mình cũng khá may mắn khi được chọn vào nhóm nhân viên được tiêm đầu tiên trong Khu công nghệ cao", Tiên cho biết.

8h sáng, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cùng lãnh đạo các bộ, ngành... đã tới dự lễ khởi động chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19. Sau khi phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng đã tới khảo sát và tham gia khám sàng lọc sức khỏe tại khu vực tiêm chủng. "Để ngăn chặn, chống lây lan dịch Covid-19, thông điệp 5K được phổ biến ở mọi nơi trên thế giới nhưng chưa đủ. Giải pháp căn cơ nhất để dịch Covid-19 được đẩy lùi là vắc xin", ông Trương Hòa Bình nhấn mạnh trong lễ khởi động.

Nhân viên y tế Nguyễn Thị Trinh ( Bệnh viện TP Thủ Đức) kiểm tra thùng lưu trữ, bảo quản vắc xin trước khi bắt đầu tiêm.

Vắc xin được tiêm trong đợt đầu tiên này ở là AstraZeneca. Trước đó, ngày 17/6, TPHCM được Chính phủ phân bổ thêm 836.000 liều vắc xin, đây là đợt phân bổ thứ 4 và là đợt lớn nhất từ trước đến nay của thành phố.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT là người đầu tiên được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 trước sự chứng kiến, giám sát của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, lãnh đạo các bộ, ngành và TPHCM.

Đây là công ty Việt Nam đầu tiên được chọn tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho cán bộ công nhân viên. Mỗi lượt tiêm diễn ra nhanh chóng chỉ trong khoảng 2 phút.

Sau khi tiêm mũi đầu tiên, khoảng 3 tháng sau những người nằm trong danh sách này sẽ tiếp tục được tiêm thêm mũi vắc xin thứ 2.

Cũng trong sáng nay, khoảng 450 công nhân của Công ty dược phẩm Nipro Việt Nam nằm trong Khu công nghệ cao TP Thủ Đức cũng được tiêm chủng ngừa Covid-19.

Các công nhân sẽ được khám sàng lọc sức khỏe, đo huyết áp, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào tiêm vắc xin. Các trường hợp ốm, sốt, cao huyết áp, có tiền sử bệnh tim, bị dị ứng, bệnh lý nền... sẽ không được tiêm.

Trao đổi với PV Dân Trí, ông HaTaKeYaMa YuKi, Phó Tổng giám đốc Công ty Nipro Việt Nam cho biết, hiện công ty có 485 công nhân viên, tuy nhiên mới tiêm được 450 người do có một số nữ nhân viên mang thai, bệnh lý không phù hợp nên chưa thể tiêm ngay. "Sau khi dịch Covid-19 xuất hiện, mọi hoạt động sản xuất bị trì trệ, cuộc sống công nhân các công ty cũng gặp nhiều khó khăn, mọi người luôn lo lắng nên không thể tập trung làm việc tốt được, may mắn công ty tôi được lựa chọn là một trong số các công ty được tiêm vắc xin đầu tiên. Chúng tôi rất biết ơn vì điều đó, cũng hy vọng sau tiêm thì công nhân sẽ an tâm hơn và có sức khỏe để làm việc tốt hơn", ông YuKi chia sẻ.

Sau khi được tiêm, các công nhân sẽ phải ngồi tại khu vực sau tiêm để theo dõi sức khỏe ít nhất 30 phút.

Kết thúc quá trình theo dõi sức khỏe, các công nhân tới khu vực theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm để đội ngũ y tế của HCDC khám sàng lọc và kiểm tra lại lần nữa trước khi ra về.

Phạm Nguyễn - Hải Long - Nguyễn Quang