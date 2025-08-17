Bắt 2 đối tượng dùng súng bắn và đe dọa giết người

Ngày 17/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tường (SN 2005) và Đồng Phước Hiệu (SN 1995, đều trú tại xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng), để điều tra về hành vi đe dọa giết người và gây rối trật tự công cộng.

Khoảng 20h ngày 14/8, do mâu thuẫn cá nhân, Tường chở Hiệu đến quán bida King tại thôn Bà Rén (xã Xuân Phú), do anh Đoàn Ca Hát làm chủ, để giải quyết mâu thuẫn.

Đối tượng Nguyễn Tường và Đồng Phước Hiệu bị tạm giữ hình sự (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại đây, Hiệu rút súng Rulo bắn chỉ thiên một phát, sau đó dí thẳng súng vào đầu anh Hát đe dọa.

Cùng lúc, Tường lao đến húc đầu vào mặt nạn nhân. Chưa dừng lại, khi đi ngang quán nhậu của anh trai Hát, Hiệu tiếp tục bắn thêm 2 phát chỉ thiên, khiến người dân hoang mang.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an xã Xuân Phú khẩn trương truy xét.

Đến sáng 15/8, Hiệu đến công an đầu thú và khai nhận đã phi tang súng xuống cầu Hương An, xã Xuân Phú.

Khẩu súng dạng súng hơi bắn đạn chì tại nhà đối tượng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ một khẩu súng dạng súng hơi bắn đạn chì cùng nhiều viên đạn. Đối tượng Nguyễn Tường cũng bị triệu tập sau đó.