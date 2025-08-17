Mỹ hoãn đàm phán thương mại với Ấn Độ

Container tập kết tại cảng Maryland, Mỹ (Ảnh: Reuters).

Kênh truyền hình kinh doanh và tài chính Ấn Độ NDTV Profit dẫn các nguồn tin vào ngày 16/8 cho biết, chuyến thăm dự kiến của các nhà đàm phán thương mại Mỹ tới New Delhi vào ngày 25-29/8 đã bị hủy bỏ, làm trì hoãn các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại song phương.

Vòng đàm phán hiện tại cho hiệp định thương mại song phương được đề xuất hiện giữa Mỹ và Ấn Độ có thể sẽ bị hoãn lại sang một ngày khác, làm mất dần hy vọng về một số tiến triển trước ngày 27/8, thời hạn áp dụng mức thuế bổ sung đối với hàng hóa Ấn Độ.

Đầu tháng 8, Tổng thống Donald Trump đã áp đặt mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ, với lý do New Delhi tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga, một động thái làm leo thang căng thẳng giữa hai quốc gia.

Thuế nhập khẩu mới, có hiệu lực từ ngày 27/8, sẽ tăng thuế đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ lên tới 50% - một trong những mức thuế cao nhất từng được áp dụng đối với bất kỳ đối tác thương mại nào của Mỹ.

Các cuộc đàm phán thương mại giữa New Delhi và Washington đã sụp đổ sau 5 vòng đàm phán do bất đồng về việc mở cửa các ngành nông nghiệp và sữa của Ấn Độ và ngừng mua dầu của Nga.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này đang bị đối xử không công bằng vì mua dầu của Nga trong khi Mỹ và Liên minh châu Âu vẫn tiếp tục mua hàng hóa từ Nga.