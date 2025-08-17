Giám đốc CDC Cần Thơ được bổ nhiệm lại vì không vụ lợi trong vụ Việt Á

Ngày 17/8, nguồn tin từ Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết cơ quan này đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại đối với ông Huỳnh Minh Trúc, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ, đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ban hành kết luận điều tra vụ án trong trường hợp đình chỉ điều tra liên quan đến vụ "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra vào năm 2020-2021, tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ và CDC Cần Thơ.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Cần Thơ đã thực hiện nhiều gói thầu liên quan đến công ty Việt Á (Ảnh: HT).

Cụ thể, tại CDC Cần Thơ, đơn vị đã thông qua Công ty Hợp Nhất mua, mượn gần 50.000 kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, tổng giá trị thanh toán hơn 20,3 tỷ đồng, hiện còn mượn hơn 193.700 kit xét nghiệm chưa thanh toán.

Kết quả điều tra cho thấy, việc mượn kit xét nghiệm dùng trước và lập hồ sơ thanh toán sau của các đơn vị diễn ra trong tình huống cấp bách, nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch và kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp năm 2021.

Các cá nhân liên quan gồm ông Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc CDC TP Cần Thơ, cùng một số cán bộ Khoa Dược, Khoa Xét nghiệm, được xác định không vụ lợi cá nhân. Sai phạm chủ yếu xuất phát từ áp lực tiến độ, nguồn cung xét nghiệm khan hiếm trong bối cảnh cả nước thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19.

Căn cứ khoản 2 Điều 29 Bộ luật Hình sự, cơ quan điều tra nhận định hành vi của các cá nhân trên không còn nguy hiểm cho xã hội, đủ cơ sở miễn trách nhiệm hình sự nên quyết định đình chỉ điều tra vụ án.