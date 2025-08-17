Hai chị em họ tử vong khi chèo sup ở đảo Hải Tặc

Ngày 17/8, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết một vụ tai nạn đuối nước vừa xảy ra tại bãi tắm ấp Hòn Tre, xã Tiên Hải (đảo Hải Tặc), khiến hai người tử vong.

Nạn nhân là chị L.T.T.V. (19 tuổi) và em họ P.T.T.V. (14 tuổi, cùng ở xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang).

Theo báo cáo ban đầu, cả 2 đi du lịch cùng gia đình khoảng 15 người. Khoảng 14h ngày 16/8, các thành viên trong gia đình đã lên bờ và về nhà, chỉ còn 4 người ở lại bãi tắm.

Khu vực biển Tiên Hải (Ảnh: Hoàng Anh).

Lúc này, hai chị em L.T.T.V và P.T.T.V đã lấy thuyền sup bơm hơi xuống biển. Khi đang ngồi trên thuyền, một người trong nhóm đẩy thuyền từ phía sau nhưng bị hụt tay, khiến thuyền trôi ra xa. Cả hai tiếp tục bơi một đoạn thì gặp sóng lớn, khiến thuyền bị lật, hai nạn nhân rơi xuống biển.

Em L.T.T.V. được vớt lên và đưa đến trạm y tế địa phương cấp cứu nhưng đã ngưng tim, ngưng thở.

Lực lượng cứu hộ tìm thấy P.T.T.V. khoảng 1 tiếng sau đó, cũng trong tình trạng tương tự. Dù đã được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, cả hai nạn nhân đều không qua khỏi.

Quần đảo Hải Tặc - nơi xảy ra vụ việc - có 14 hòn đảo lớn nhỏ. Mỗi năm, đảo thu hút hàng chục nghìn du khách đến tham quan và trải nghiệm các hoạt động như câu cá, lặn, và chèo sup.