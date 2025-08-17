Cận cảnh đàn gà lôi trắng được nuôi ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Trong số các loài động vật được bảo tồn tại đây, gà lôi trắng (tên khoa học Lophura nycthemera) đang thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng sau những thay đổi trong quy định pháp luật về bảo tồn động vật hoang dã.

Trước đây, gà lôi trắng được xếp vào nhóm IB theo Nghị định 84/2021, là loài động vật rừng bị nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Tuy nhiên, theo Thông tư số 27 năm 2025, loài chim này đã được chuyển sang nhóm IIB, cho phép khai thác thương mại có hạn chế.

Gà lôi trắng là một loài chim lớn thuộc họ Trĩ, với 5 phân loài khác nhau tại Việt Nam. Con trống nổi bật với bộ lông đen trắng, mắt đỏ nâu và chân đỏ. Trong khi đó, con mái có kích thước nhỏ hơn, lông màu nâu xám, mắt nâu và chân đỏ.

Tại Việt Nam, gà lôi trắng đang được bảo tồn và nhân giống tích cực tại Vườn Quốc gia Bạch Mã và Vườn Quốc gia Cúc Phương. Từ năm 2022, VQG Bạch Mã đã nhân giống thành công 24 cá thể gà lôi trắng, góp phần đa dạng hóa nguồn gene và tăng khả năng thích nghi của loài.

Gà lôi trắng trống có phần trên cơ thể và đuôi màu trắng với các sọc đen hình chữ V nhỏ, mào và phần dưới cơ thể xanh đen, da mặt và chân đỏ tươi. Gà mái có cơ thể nâu nhạt, sọc trắng mờ, mào đen nhạt và ngắn hơn.

Thức ăn của chúng chủ yếu là các loại hạt như đậu xanh, côn trùng và trái cây chín.

Ông Mai Khắc Trung Trực, Giám đốc Xí nghiệp động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết: "Việc nuôi dưỡng gà lôi trắng tại Thảo Cầm Viên đòi hỏi quy trình chặt chẽ, đặc biệt là công tác phòng bệnh và ngăn ngừa lây lan giữa người và động vật. Nhân viên ra vào chuồng phải sát trùng kỹ lưỡng để tránh đưa mầm bệnh từ bên ngoài vào".

Chị Võ Ngọc Thảo, một nhân viên vườn thú, chia sẻ thêm rằng hàng ngày, họ phải thường xuyên kiểm tra các chuồng để tránh tình trạng đàn gà tranh giành thức ăn và địa bàn.

Ngoài gà lôi trắng, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn là nơi bảo tồn loài trĩ sao, một loài chim cực kỳ khó sinh sản. Hiện nay, trên thế giới chỉ có hai vườn thú sở hữu đàn trĩ sao là Thảo Cầm Viên Sài Gòn và vườn thú Yokohama (Nhật Bản). Hai đàn này có nguồn gốc từ Việt Nam, và Thảo Cầm Viên Sài Gòn đang đặt mục tiêu phục hồi đàn trĩ sao trong tự nhiên tại Việt Nam trong tương lai.

Sau vụ việc một người dân bị kết án 6 năm tù vì nuôi gà lôi trắng, du khách đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã tỏ ra hiếu kỳ hơn với loài chim này.

Chị Hồng Hạnh, một du khách, chia sẻ: "Tôi đọc và xem thông tin trên mạng, hôm nay mới thấy con gà lôi ngoài đời".

Các chuyên gia khuyến nghị, để tránh những trường hợp đáng tiếc do người dân không nắm rõ quy định về nuôi động vật quý hiếm, lực lượng kiểm lâm địa phương cần chủ động hướng dẫn các thủ tục đăng ký nuôi hợp pháp. Điều này không chỉ đảm bảo tuân thủ pháp luật mà còn góp phần vào công tác bảo tồn loài quý hiếm này.