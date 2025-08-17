Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác, dâng hương các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân... cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an do Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an dẫn đầu, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm nay là dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025).

Tiếp đó, Đoàn cũng tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Trong không khí trang nghiêm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Đài tưởng niệm Bắc Sơn là nơi tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đài tưởng niệm nằm đối diện Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên cạnh Hoàng thành Thăng Long và Hội trường Ba Đình.

Ảnh: Việt Trung - Nhật Bắc