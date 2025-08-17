Chưa gượng dậy sau lũ lịch sử, xã biên giới ở Nghệ An lại bị chia cắt

Sáng 17/8, ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, cho biết trên địa bàn mới thông tuyến quốc lộ 16 được ít ngày qua, nay mưa lớn tiếp diễn lại gây sạt lở.

“Mưa lớn làm đoạn quốc lộ qua bản Xói Voi và Huồi Tố 1 bị tắc do sạt lở đất đá, còn tuyến từ Mỹ Lý vào xã cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, tiếp tục gây chia cắt giao thông”, ông Thái thông tin.

Một điểm sạt lở ở bản Xói Voi (Ảnh: Hồng Thái).

Trước đó, cuối tháng 7, trận lũ lịch sử từng khiến xã Nhôn Mai rơi vào thế cô lập hoàn toàn. Điện mất, sóng điện thoại chập chờn, cầu gãy, đường sạt lở nghiêm trọng.

Những ngày qua, quốc lộ 16 đã được thông tuyến, phương tiện chở hàng cứu trợ vào đến bản Xói Voi, xã Nhôn Mai. Từ đây, gạo, mì tôm, nước được gùi bộ băng rừng tiếp tế cho các bản. Tuy nhiên, hiện nay giao thông qua bản Xói Voi bị sạt lở, chưa thể thông tuyến trở lại.

Mưa lớn làm ngập trên đường 72m ở phường Vinh Phú (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cùng thời điểm này, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại nhiều địa phương của Nghệ An xảy ra mưa lớn, gây ngập cục bộ.

Trên đường 72m đoạn giao đại lộ Lê Nin (thành phố Vinh cũ), nhiều điểm ngập 20-50cm khiến việc đi lại của người dân và phương tiện gặp khó khăn.