Chưa gượng dậy sau lũ lịch sử, xã biên giới ở Nghệ An lại bị chia cắt
(Dân trí) - Mưa lớn kéo dài khiến xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) tiếp tục bị sạt lở, chia cắt hoàn toàn. Người dân vừa trải qua cơn lũ cuối tháng 7 nay lại rơi vào cảnh cô lập, đời sống thêm khốn khó.
Sáng 17/8, ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, cho biết trên địa bàn mới thông tuyến quốc lộ 16 được ít ngày qua, nay mưa lớn tiếp diễn lại gây sạt lở.
“Mưa lớn làm đoạn quốc lộ qua bản Xói Voi và Huồi Tố 1 bị tắc do sạt lở đất đá, còn tuyến từ Mỹ Lý vào xã cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, tiếp tục gây chia cắt giao thông”, ông Thái thông tin.
Trước đó, cuối tháng 7, trận lũ lịch sử từng khiến xã Nhôn Mai rơi vào thế cô lập hoàn toàn. Điện mất, sóng điện thoại chập chờn, cầu gãy, đường sạt lở nghiêm trọng.
Những ngày qua, quốc lộ 16 đã được thông tuyến, phương tiện chở hàng cứu trợ vào đến bản Xói Voi, xã Nhôn Mai. Từ đây, gạo, mì tôm, nước được gùi bộ băng rừng tiếp tế cho các bản. Tuy nhiên, hiện nay giao thông qua bản Xói Voi bị sạt lở, chưa thể thông tuyến trở lại.
Cùng thời điểm này, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại nhiều địa phương của Nghệ An xảy ra mưa lớn, gây ngập cục bộ.
Trên đường 72m đoạn giao đại lộ Lê Nin (thành phố Vinh cũ), nhiều điểm ngập 20-50cm khiến việc đi lại của người dân và phương tiện gặp khó khăn.
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Nhôn Mai, tổng thiệt hại do mưa lớn và lũ quét từ ngày 21 đến đêm 22/7 đã vượt 750 tỷ đồng - một trong những đợt thiên tai gây tổn thất nặng nề nhất trong lịch sử địa phương.
Toàn xã có 276 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 69 căn bị cuốn trôi hoàn toàn, 20 nhà hư hỏng nặng, 142 căn cần di dời khẩn cấp và 46 căn nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao.
Nhiều công trình công cộng bị phá hủy như nhà cộng đồng, trường mầm non, trường tiểu học; hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện lưới và viễn thông thiệt hại nghiêm trọng; hệ thống điện 35kV, trạm biến áp và đường dây điện bị đứt gây mất điện diện rộng; một số trạm phát sóng bị gãy đổ, cáp quang bị đứt.
Về sản xuất, nhiều diện tích lúa ruộng, lúa rẫy, ngô, sắn và các loại hoa màu bị tàn phá, tổng thiệt hại gần 55 tỷ đồng. Nhiều gia súc, gia cầm, thủy sản cũng bị lũ cuốn trôi.
Trụ sở UBND xã cũ, trụ sở công an xã và bếp ăn cơ quan đều bị ngập sâu hoặc cuốn trôi, gây thiệt hại lớn về trang thiết bị, máy móc, phương tiện làm việc.
Đồn Biên phòng Nhôn Mai cũng bị ảnh hưởng với tổng thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.
Tại xã Nhôn Mai cũng ghi nhận một trường hợp tử vong do bị đất đá cuốn trôi khi đang ở lán sản xuất.