Công an bị tấn công khi nhắc nhở nhóm gây rối trước cơ sở cai nghiện

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, sáng 17/8, tại khu vực cổng Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh (phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng) xảy ra vụ việc khiến một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ bị thương.

Thời điểm đó 4 người đàn ông có biểu hiện gây rối trật tự trước cổng cơ sở cai nghiện. Khi cán bộ công an ra nhắc nhở, nhóm này bất ngờ tấn công khiến anh bị thương, phải đưa đi bệnh viện điều trị.

Lãnh đạo UBND phường Bạch Đằng cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp cùng công an để xác minh vụ việc.

Trong khi đó, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hải Phòng cho hay đơn vị đang phối hợp với Công an phường Bạch Đằng và các lực lượng liên quan điều tra, xử lý.