Phụ huynh nữ sinh khiếm nhã với đoàn xe A80: "Tôi thất vọng, mong tha thứ"

Đến giờ, vợ chồng anh N.B.C. (ngụ tại Xuân Mai, TP Hà Nội) vẫn chưa thôi bàng hoàng sau khi hay tin con gái mình là 1 trong 3 nữ sinh có hành động khiếm nhã với đoàn xe A80 (đoàn xe chở những chiến sĩ tham gia lễ diễu binh 2/9 sắp tới) đi qua.

Anh C. chia sẻ trưa 16/8, anh vừa đi làm về nhà, trong lúc ngồi ăn cơm thì bất ngờ xem được đoạn clip ghi lại cảnh con gái mình ngồi trên xe máy với 2 bạn học. Cả 3 người đều không đội mũ bảo hiểm, có hành động không hay với các chiến sĩ trong đoàn xe A80.

Nữ sinh đưa ngón tay khiếm nhã khi đoàn xe A80 đi qua (Ảnh: Từ clip).

Lúc này, anh gặng hỏi thì con giải thích rằng do thấy các chiến sĩ ngồi trên xe nhìn ra ngoài rồi ra hiệu thả tim với người đi đường. Vì thế, con anh và các bạn đã đưa ngón tay khiếm nhã, ngụ ý muốn trêu chọc các chiến sĩ.

“Năm nay con lên lớp 10, vừa nhập học nên có thể các bạn trong đoạn clip là bạn mới của con. Chiều 16/8, con lên trường để tham gia học giáo dục quốc phòng nhưng quên sạc điện xe đạp, vì thế con bảo bố mẹ là đi nhờ xe của bạn. Tôi cứ ngỡ con đi nhờ như bình thường thôi, không ngờ con lại đi nhờ xe máy, chở quá số người quy định, lại còn không đội mũ bảo hiểm.

Ngao ngán hơn là cùng thời điểm đó, tôi và con trai út cũng háo hức ra trước nhà đón đoàn xe A80 đi qua, chúng tôi còn quay clip lại với cảm xúc tự hào và vui vẻ”, anh C. thở dài, nói.

Anh C. cho hay ngay sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã ùa vào trang cá nhân của các nữ sinh để bày tỏ sự bức xúc, đồng thời không ít người cũng dùng lời lẽ lăng mạ để chỉ trích các con.

“Từ 19h ngày 16/8 đến 1h ngày 17/8 và cả buổi sáng 17/8, Công an xã Xuân Mai, Công an TP Hà Nội, hội đồng trường THPT Lâm Nghiệp đã có buổi làm việc với phụ huynh và các con để quán triệt tư tưởng, cũng như cảnh cáo và xử lý hành vi vi phạm pháp luật của các con. Tại buổi làm việc, các con đã khóc rất nhiều, đồng thời bày tỏ bản thân đã ăn năn hối lỗi, thừa nhận đó là hành động bột phát, không nghĩ đến hậu quả”, anh C. chia sẻ.

Anh N.B.C. bộc bạch từ lúc xảy ra sự việc đến nay, con gái anh nhốt mình trong nhà, không dám ra ngoài vì đã nhận thức hành động sai trái của mình. Anh C. và vợ cũng liên tục chấn chỉnh, nhắc nhở con không được tái phạm.

“Mặc dù bận rộn với công việc, tôi và vợ luôn cố gắng theo dõi, dạy dỗ con sống đúng chuẩn mực. Ở nhà, con cũng ngoan và không nghịch ngợm gì, nhưng tôi không ngờ con đi với bạn lại có hành động như vậy, tôi cảm thấy buồn và thất vọng.

Con dại cái mang, chúng tôi chỉ có thể mong cộng đồng tha thứ, cho các cháu một cơ hội được sửa sai, quay lại học tập bình thường để trở thành công dân có ích cho xã hội. Nếu các cháu tái phạm, tôi ủng hộ cơ quan chức năng, nhà trường phạt thật nặng, thậm chí đuổi học để các cháu tự chịu trách nhiệm với hành động của mình”, anh C. nhấn mạnh.

Chiều 17/8, Công an TP Hà Nội cho biết lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 3 nữ sinh trong đoạn clip về hành vi vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ.

Trước đó, ngay sau nhận được thông tin, Công an xã Xuân Mai đã phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 12 Phòng CSGT Công an Hà Nội, mời những người liên quan lên làm việc.

3 học sinh trong vụ việc (Ảnh: Công an TP Hà Nội).

Qua xác minh, cảnh sát xác định 3 trường hợp đều sinh năm 2010, hiện là học sinh lớp 10. Tại cơ quan công an, các học sinh đều nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân.

Công an TP đã lập hồ sơ xử lý trường hợp vi phạm, tạm giữ phương tiện và thông báo cho gia đình cùng nhà trường quản lý 3 học sinh theo quy định.