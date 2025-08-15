CSGT Hà Nội xuyên đêm vây bắt loạt thanh niên phóng xe máy "kẹp 3" diễu phố

Đêm 14/8, phóng viên Dân trí theo chân tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) ghi nhận buổi tuần tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên nhiều tuyến phố nội đô.

Nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, lạng lách, phóng nhanh… đã bị phát hiện và xử lý nghiêm.

Từ đầu giờ tối, tổ công tác đã có mặt tại đơn vị để thực hiện các bước chuẩn bị nghiệp vụ theo đúng điều lệnh công an nhân dân.

Trước khi xuất phát, Trung tá Nguyễn Khắc Bốn, tổ trưởng - trực tiếp quán triệt nhiệm vụ, phân công lực lượng và nhấn mạnh yêu cầu xử lý các hành vi vi phạm đúng quy định pháp luật, tuyệt đối không để lọt trường hợp vi phạm gây mất an toàn giao thông trong đêm.

Tới khoảng 22h cùng ngày, tổ công tác di chuyển bằng mô tô đặc chủng tuần tra trên tuyến Tôn Đức Thắng. Tại khu vực ngã tư Tôn Đức Thắng - Cát Linh, lực lượng chức năng phát hiện 3 nam thanh niên điều khiển xe máy Honda SH, không đội mũ bảo hiểm.

Thấy bóng dáng cảnh sát giao thông, nam tài xế lập tức tăng ga bỏ chạy bất chấp tín hiệu đèn đỏ đang bật. Ngay lập tức, tổ công tác tổ chức áp sát từ ngã tư Cát Linh - Tôn Đức Thắng tới khu vực Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học thì khống chế được tài xế.

Tại chốt kiểm tra, danh tính người điều khiển được xác định là D.B.T. (28 tuổi, trú tại quận Đống Đa). “Hôm nay em chở bạn đi uống nước, quên không mang mũ bảo hiểm. Thấy các anh đuổi theo em hoảng quá nên tăng ga bỏ chạy, em xin rút kinh nghiệm”, tài xế T. phân trần.

Tuy nhiên, trước hành vi vi phạm của T.. Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt cả 3 người trên xe với lỗi không đội mũ bảo hiểm, đồng thời nhắc nhở nghiêm khắc về hành vi bỏ chạy khi có hiệu lệnh dừng xe.

Chưa đầy 30 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện một xe máy kẹp 3 di chuyển từ một quán bia trên đường Láng theo hướng Láng - Cầu Giấy, nam tài xế chở theo hai cô gái không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu lạng lách, phóng nhanh. Ngay lập tức, mô tô đặc chủng được triển khai áp sát, yêu cầu tài xế dừng xe.

Tuy nhiên, do nam tài xế phóng nhanh, tổ công tác phải tiến hành truy đuổi với quãng đường gần 2km (tới trước số nhà 1012 đường Láng) mới dừng được phương tiện vi phạm.

Một trong hai cô gái trên xe phân trần: “Tối nay chúng em không đặt được taxi nên nhờ bạn chở về, mong các anh thông cảm”. Tuy nhiên, lời giải thích không làm thay đổi quyết định xử lý: mỗi người bị lập biên bản, phạt 500.000 đồng vì không đội mũ bảo hiểm.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Khắc Bốn cho biết: “Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 tổ chức tuần tra khép kín, đặc biệt tập trung vào khung giờ buổi tối và ban đêm - thời điểm thường xảy ra nhiều vi phạm như lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, chở quá số người…

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra lưu động kết hợp lập chốt cố định, nhằm xử lý triệt để tình trạng vi phạm giao thông, giữ gìn trật tự an toàn giao thông phục vụ dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, vị Trung tá nhấn mạnh.

Trong quá trình xử lý vi phạm, cảnh sát sẽ dùng trang thiết bị nghiệp vụ để ghi hình, đảm bảo xử lý khách quan, minh bạch.

Thực tế cho thấy, việc siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong đêm là cần thiết, đặc biệt với các đối tượng có biểu hiện phóng nhanh, bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh… gây nguy cơ cao cho người đi đường.

Công tác tuần tra liên tục, quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc lập lại trật tự giao thông trên địa bàn thủ đô.