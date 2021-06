Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho cư dân Phú Quốc để "cứu" ngành du lịch

Dân trí Tính đến thời điểm hiện tại, các dịch vụ phục vụ ngành du lịch tại thành phố Phú Quốc đã giảm hơn 90%. Để "cứu" ngành công nghiệp không khói này chỉ còn cách tiêm vắc xin cho toàn cư dân Phú Quốc.

Với đặc thù thành phố du lịch, nghỉ dưỡng nằm trong tốp đầu của cả nước và quốc tế nên khi dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành kinh tế mũi nhọn Phú Quốc.

Ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, cho biết: "Từ khi đợt dịch bùng phát lần thứ 4 (khoảng 4/2021) tất cả các chuyến bay từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đến Phú Quốc đã giảm 90%. Các tàu khách từ đất liền ra đảo cũng giảm khoảng 90%... Nhiều khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng trên đảo phải đóng cửa để cắt giảm thua lỗ. Dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội TP Phú Quốc".

Từ những tác động lớn của dịch Covid-19 đến ngành du lịch Phú Quốc, thời gian qua, lãnh đạo Phú Quốc rà soát, xây dựng kế hoạch theo chỉ đạo của UBND tỉnh Kiên Giang để đề xuất với bộ, ngành trung ương cho Kiên Giang mua vắc xin phòng dịch Covid-19, tiêm ngừa 100% cư dân trên đảo Phú Quốc.

Ông Huỳnh Quang Hưng, cho biết: "Cái khó nhất hiện nay là nguồn cung vắc xin; còn tiền để mua vắc xin thì có thể vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân… để mua. Một khi có vắc xin, tiêm hết cho cư dân trên đảo thì Phú Quốc trở thành điểm đến an toàn, sẵn sàng mở cửa đón du khách trong và ngoài nước đến Phú Quốc".

Tuy nhiên, theo ông Hưng, cái khó đặt ra cho Phú Quốc là sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho cư dân, thì Phú Quốc quản lý lượng du khách, người dân đến Phú Quốc bằng tàu khách như thế nào? Vì trong số này sẽ có nhiều người chưa tiêm vắc xin, có khả năng mang theo mầm bệnh. Do đó, các bến tàu tiếp tục thực hiện khai báo y tế, quét mã QR để khi có ca bệnh xảy ra, dễ dàng truy vết.

Lãnh đạo TP Phú Quốc cũng cho rằng, dù rất nóng lòng mở cửa đón khách du lịch trở lại, tuy nhiên công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn là nhiệm vụ quan trọng. Phú Quốc cần phát triển trong an toàn, khi an toàn thì mới mở cửa đón du khách.

Hiện nay công tác phòng, chống dịch, siết chặt biên giới, ngăn người nhập cảnh trái phép cũng được lãnh đạo Kiên Giang chỉ đạo các lực lượng thực hiện nghiêm.

Ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: "Hiện nay, Kiên Giang đang cho thống kê toàn bộ dân số ở Phú Quốc, trong đó phân loại cụ thể những đối tượng dưới 18 tuổi, trên 18 tuổi và người cao tuổi để có biện pháp phòng bệnh phù hợp.

Cần đảm bảo an toàn trong mọi tình huống. Thực hiện mục tiêu kép nên tỉnh đang cố gắng chủ động mọi thứ, khi nào phòng dịch kiểm soát được và an toàn thì tỉnh mới cho khởi động lại du lịch, nếu mọi việc được an toàn thì cố gắng khởi động vào tháng 9".

Ông Lâm Minh Thành cũng cho biết, Kiên Giang xây dựng kế hoạch mua vắc xin cho toàn tỉnh Kiên Giang, tuy nhiên trong trường hợp vắc xin khan hiếm thì ưu tiên cho Phú Quốc.

Theo kế hoạch này, toàn tỉnh cần khoảng 2 triệu liều vắc xin cho toàn dân, trong đó Phú Quốc khoảng 200 ngàn liều. Kinh phí mua vắc xin từ 3 nguồn gồm nguồn Trung ương hỗ trợ, nguồn ngân sách của tỉnh và nguồn vận động xã hội, doanh nghiệp.

