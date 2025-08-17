Các lãnh đạo châu Âu họp về Ukraine trước khi ông Zelensky đến Mỹ

Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky tham dự một cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague, Hà Lan hồi tháng 6 (Ảnh: Reuters).

Theo nguồn tin, các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Anh sẽ nỗ lực củng cố vị thế của Ukraine khi ông Zelensky chuẩn bị gặp Tổng thống Trump tại Washington, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ đang thúc giục Kiev chấp nhận một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Các nguồn tin cũng nhấn mạnh, Tổng thống Trump đang muốn Ukraine đạt được một thỏa thuận sau cuộc gặp giữa ông với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska hôm 15/8.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ chủ trì một cuộc họp trực tuyến của "liên minh những người sẵn sàng" - một nhóm các đồng minh của Kiev - vào chiều ngày 17/8.

Các cường quốc châu Âu muốn hỗ trợ thiết lập một cuộc họp ba bên giữa 3 nhà lãnh đạo Trump, Putin và Zelensky để đảm bảo Ukraine có một vị thế tại bàn đàm phán, định hình tương lai của nước này.

Các nước châu Âu này cũng muốn có những đảm bảo an ninh vững chắc cho Ukraine với sự tham gia của Mỹ và khả năng gia tăng áp lực lên Moscow nếu cần.

"Họ sẽ nêu rõ những gì được coi là thiết yếu về mặt đảm bảo an ninh: Điều gì họ có thể tự làm, những gì thuộc về liên minh tình nguyện, và điều gì họ mong đợi từ Mỹ", một quan chức chính phủ châu Âu cho biết. "Thật vậy, các nước châu Âu đang mong đợi một cam kết rất mạnh mẽ".

Một hoặc nhiều nhà lãnh đạo châu Âu cũng có thể tham gia khi Tổng thống Zelensky bay tới Washington để gặp Tổng thống Trump vào ngày 18/8.

Hôm 16/8, Tổng thống Trump nói rằng Ukraine nên đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh bởi vì "Nga là một cường quốc rất lớn, còn họ thì không".

Sau hội nghị thượng đỉnh Alaska với ông Putin, ông Trump đã gọi điện cho ông Zelensky và nói rằng Nga đề nghị đóng băng hầu hết các tiền tuyến nếu Kiev nhượng lại toàn bộ Donetsk, khu vực công nghiệp là một trong những mục tiêu chính của Moscow, một nguồn tin thân cận cho biết. Nga hiện đã kiểm soát 1/5 lãnh thổ Ukraine, bao gồm khoảng 3/4 tỉnh Donetsk. Nguồn tin cũng cho hay ông Zelensky đã bác bỏ yêu cầu này.

Cuộc gặp thượng đỉnh gần đây nhất của ông Zelensky tại Nhà Trắng hồi tháng 2 đã diễn ra không như mong đợi, khi các nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine xảy ra bất đồng.

Vì vậy, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng, cuộc gặp lần này ở Nhà Trắng sẽ không quá khó khăn đối với Tổng thống Zelensky.

Cũng ông Merz, trước khi đến Mỹ, Tổng thống Zelensky sẽ nói chuyện với các nhà lãnh đạo châu Âu, những người sẽ giúp ông chuẩn bị cho cuộc gặp.

"Chúng tôi sẽ đưa ra một vài lời khuyên hữu ích", Thủ tướng Đức nói với đài truyền hình Đức ZDF. Theo ông Merz, mặc dù điều quan trọng là châu Âu phải đoàn kết, nhưng hiện tại Mỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò quyết định trong cuộc chiến ở Ukraine.