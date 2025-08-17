Ba thanh niên dựng cảnh nhạy cảm trên xe Mercedes đăng tải video xin lỗi

Mới đây, tài khoản Facebook Q.S., tự nhận là người quay video ghi lại cảnh đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes, gây bức xúc dư luận đã tiếp tục đăng tải một video khác để nhận lỗi.

Theo nội dung video mới đăng tải, tài khoản Facebook Q.S., thừa nhận chính bản thân mình là người quay đoạn video khiến cộng đồng mạng bức xúc. Người này cũng thừa nhận lúc quay video đã không lường hết được hậu quả cũng như tốc độ lan truyền trên mạng.

Sau khi sự việc xảy ra, nhóm người này nhận ra hành động của mình là sai trái, thiếu suy nghĩ, gây ra hình ảnh xấu và tạo dư luận không tốt.

3 nam thanh niên tại buổi làm việc với cơ quan chức năng (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Tài khoản này cũng gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng và mong nhận được sự cảm thông, tha thứ.

Chiều 17/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan công an vẫn đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, tối 11/8, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người phụ nữ ngồi trên ghế phụ xe Mercedes có hành vi nhạy cảm với nam tài xế, trong khi tài xế đang điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến đường Lê Duẩn (thuộc địa phận phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình).

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng phức tạp đến an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Công an phường Phủ Lý đã nhanh chóng báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm vi phạm.

Cảnh nóng của đôi nam nữ trong xe thực chất đều được dàn dựng theo kịch bản (Ảnh cắt từ clip).

Kết quả xác minh ban đầu, Công an phường Phủ Lý đã có căn cứ, tài liệu làm rõ đoạn clip trên là do 3 thanh niên T., K. và S. bàn nhau quay, đưa lên mạng xã hội để câu view, tăng lượt thích, bình luận, chia sẻ, tăng lượng tương tác.

Để làm được điều đó, các đối tượng đã dàn dựng kịch bản, phân vai đóng giả phụ nữ diễn cảnh nhạy cảm trên ô tô, sau đó quay video và đăng lên mạng xã hội.

Quá trình làm việc, 3 nam thanh niên trên đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.