Tổng Bí thư: "Dân tộc hùng cường phải có quốc phòng, an ninh vững mạnh"

Sáng 17/8, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ 5 cho lực lượng CAND.

“Trong giờ phút thiêng liêng, trang trọng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, Người sáng lập, tổ chức, giáo dục, rèn luyện lực lượng CAND anh hùng”, Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm (Ảnh: Hải Nam).

"Đằng sau mỗi chiến công là trí tuệ và mồ hôi, là kỷ luật và ý chí"

Theo Tổng Bí thư, 80 năm qua là một chặng đường đủ dài để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng CAND dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp của Đảng; sự quản lý thống nhất của Nhà nước; sự đùm bọc, chở che, giúp đỡ của nhân dân.

“Từ những ngày đầu giành chính quyền, khi bộ máy cách mạng còn rất non trẻ, lực lượng công an đã trở thành “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ thành quả của Nhân dân.

Qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ mà oanh liệt, CAND đã cùng toàn dân, toàn quân đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của kẻ thù, giữ vững hậu phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá lực lượng CAND đã tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc trong thời bình: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tội phạm; giữ gìn trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an ninh chính quyền, an ninh chế độ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh mạng, an ninh con người; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; kịp thời ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ 5 cho lực lượng CAND (Ảnh: Hải Nam).

“Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sĩ công an luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; luôn khắc ghi và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; luôn coi Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư nhắc lại trong chiều dài lịch sử, có biết bao câu chuyện xúc động về người chiến sĩ CAND, đó là những đối đầu căng thẳng với các thế lực chống phá Cách mạng, chống phá chính quyền; những bước chân lặng lẽ giữa phố phường đông đúc, nhộn nhịp; những giây phút đối mặt hiểm nguy để kịp thời cứu dân trong lũ dữ, cháy nổ; những cuộc truy bắt tội phạm căng thẳng đến nghẹt thở; những đêm thâu miệt mài rò tìm chứng cứ ở những tập hồ sơ vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vụ án kinh tế phức tạp...

“Đằng sau mỗi chiến công là trí tuệ và mồ hôi, là kỷ luật và ý chí, là tình đồng chí, đồng đội, là tình người với người. Đằng sau mỗi tấm huân chương là những tháng ngày xa cách, là đội nắng phơi sương, là những vết thương chưa kịp lành, là những mái nhà, những đứa trẻ lặng thầm chờ đợi cha, mẹ trở về”, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ.

CAND cần có kỷ luật sắt, trái tim ấm

Lãnh đạo Đảng cho rằng bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tác động đa chiều đến môi trường an ninh, phát triển của nước ta. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vừa mở ra cơ hội to lớn, vừa tạo ra thách thức mới đối với an ninh quốc gia.

Bên cạnh đó, những loại tội phạm truyền thống biến hóa tinh vi hơn; tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, rửa tiền, ma túy, mua bán người, tội phạm môi trường, tội phạm mạng, tội phạm mới gia tăng... tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư lưu ý nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội... đặt ra yêu cầu rất cao, rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang đối với lực lượng CAND.

“Chúng ta cần nhanh chóng xây dựng CAND thật sự “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tinh thông nghiệp vụ, pháp luật và công nghệ; có kỷ luật sắt, kỷ cương nghiêm; có bản lĩnh thép, trái tim ấm; luôn sẵn sàng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; chủ động trong thực hiện chức năng nhiệm vụ với tinh thần “đi trước mở đường”, “đổi mới sáng tạo””, ông nói.

Kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay trong nội bộ CAND

Trước yêu cầu trên, Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho lực lượng CAND.

Đầu tiên, tiên quyết là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thấm nhuần quan điểm “nhân dân là gốc”, đặt lợi ích của quốc gia dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết; phải thực sự nêu gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; nói đi đôi với làm, làm việc gì chắc việc đó, hiệu quả, thiết thực...

Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng công an tiếp tục xây dựng Đảng bộ CAND trong sạch, vững mạnh, mẫu mực; kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay trong nội bộ; coi trọng công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tạo dựng môi trường công tác lành mạnh, minh bạch, dân chủ, nhân văn.

Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng công an kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay trong nội bộ (Ảnh: Hải Nam).

Tổng Bí thư chỉ đạo lực lượng CAND nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm mọi loại, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, công nghệ cao, tham nhũng, kinh tế; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh để người dân yên tâm lao động, học tập, sáng tạo, cống hiến.

“Mỗi chuyên án, mỗi vụ án phải được tiến hành chặt chẽ, thượng tôn pháp luật, khách quan, công tâm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, vì công lý, vì danh dự quốc gia, vì niềm tin của nhân dân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đặc biệt, Tổng Bí thư đề nghị lực lượng công an chủ động đi đầu trong chuyển đổi số, nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại trong công tác công an; xây dựng, quản trị, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu lớn; bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, bảo vệ chủ quyền số quốc gia...

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, một dân tộc muốn trở nên hùng cường phải có nền quốc phòng, an ninh vững mạnh; muốn phát triển nhanh, bền vững phải có môi trường an ninh, trật tự ổn định, an toàn.

“Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là điều kiện tiên quyết để thực hiện khát vọng và mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng Việt Nam hùng cường vào giữa thế kỷ XXI. Trong hành trình ấy, lực lượng CAND là lực lượng nòng cốt, là “lá chắn” và “thanh kiếm” bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân”, ông nhấn mạnh.

Trong đó, Tổng Bí thư cho rằng “lá chắn” chỉ thật vững khi được rèn luyện bởi kỷ luật nghiêm minh, đạo đức trong sáng, lý tưởng vững vàng; khi được nâng đỡ bởi niềm tin của dân, khi được dẫn dắt bởi trí tuệ tập thể và bản lĩnh chính trị của Đảng. Còn “Thanh kiếm” chỉ thật sắc khi được tôi luyện trong thực tiễn gian khó, khi được mài rũa bởi khoa học - công nghệ hiện đại, khi được soi sáng bởi lương tri và công lý.