Người đàn ông ở Cần Thơ bắt được cá rô có màu vàng hiếm lạ, to bằng bàn tay

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Thanh Hùng (33 tuổi, ngụ xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) cho biết, ngày hôm trước anh đi câu cá ở đoạn sông gần nhà, nhánh sông nhỏ nhưng có nhiều lục bình thì con cá rô vàng mắc câu.

"Lúc giật cần câu lên bờ phát hiện con cá có màu sắc lạ mắt, vảy vàng óng ánh nên đem về nhà nuôi", anh Hùng kể.

Con cá rô lớn bằng bàn tay của anh Hùng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Hùng, con cá rô to bằng 4 ngón tay, nặng khoảng 300g, màu vàng đặc biệt, mắt đen, vây cam.

"Khi đem về ai cũng thấy lạ hết vì cá rô thông thường có màu xanh xám hoặc xanh nhạt nhưng có cá rô này màu vàng. Hàng xóm hiếu kỳ nên lại xem nhiều. Có người hỏi mua nhưng tôi chưa có ý định bán, người thân tôi cũng khuyên đừng bán vì nghĩ đây là điềm may", anh Hùng nói thêm.

Theo giới khoa học, cá rô vàng óng do sắc vàng trong cá phát triển trội hơn. Đây là hiện tượng bình thường nhưng do cá ít xuất hiện nên người dân xem quý hiếm. Cá rô bị biến dị nhưng ăn thịt không ảnh hưởng đến sức khỏe.