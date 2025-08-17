Sao nhập tịch Thái Lan tuyên bố đanh thép khi tái đấu tuyển nữ Việt Nam

Cả đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đều thất bại trong trận bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á trước U23 nữ Australia và Myanmar. Do đó, hai đội sẽ gặp lại nhau trong trận tranh hạng ba. Ở vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước Thái Lan để giành ngôi đầu bảng.

Madison Casteen muốn chiến thắng tuyển nữ Việt Nam trong trận tranh hạng ba (Ảnh: FAT).

Do đó, các cầu thủ Thái Lan rất muốn đòi lại món nợ với đội tuyển nữ Việt Nam. Tiền đạo nhập tịch Madison Casteen tuyên bố: “Ở trận bán kết, chúng tôi không thể hiện được sự sắc bén. Quả phạt đền dẫn tới bàn thắng thứ hai của Myanmar cũng ở tình huống 50-50.

Chúng tôi cần phải sửa chữa sai lầm trong trận đấu tranh hạng ba với đội tuyển nữ Việt Nam. Toàn đội không muốn ra về trắng tay ở giải đấu này. Toàn đội sẽ cố gắng đòi nợ và giành tấm huy chương đồng”.

Madison Casteen thừa nhận thích thú bầu không khí trên khán đài sân Lạch Tray: “Chúng tôi đã gặp nhau trong trận đấu ở vòng bảng. Có rất nhiều khán giả Việt Nam tới theo dõi. Tôi rất thích bầu không khí tại đây.

Chúng tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ vô địch ở giải đấu này. Tôi muốn gửi lời xin lỗi người hâm mộ. Ở trận đấu sắp tới, chúng tôi sẽ cố gắng mang về kết quả tốt để đền đáp người hâm mộ”.

Madison Casteen sinh năm 2007, là cầu thủ Thái kiều sinh ra tại Mỹ. Cầu thủ này đang thi đấu ở CLB Courage Academy tại Mỹ.

Trận tranh hạng ba giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 16h30 ngày 19/8.