Cầu Hoàng Gia hơn 2.300 tỷ đồng trước ngày thông xe

Cầu Hoàng Gia được khởi công tháng 9/2023, với tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng. Đây là cây cầu thứ 6 bắc qua sông Cấm ở TP Hải Phòng.

Được xây dựng tại phường Ngô Quyền và phường Thủy Nguyên của TP Hải Phòng, cầu Hoàng Gia bắc qua sông Cấm - tuyến đường thủy quan trọng giúp trung chuyển hàng hóa và hành khách ra vào Hải Phòng.

Tổng chiều dài toàn tuyến của cầu Hoàng Gia dài gần 2,2km, cầu chính rộng 21m với 4 làn xe chạy, cầu dẫn 2 bên rộng 17,5m.

Cầu được thiết kế với ý tưởng Cửa thế giới (World Gateway Bridge) với hai tháp ngả về phía sông, tạo cong hình vòm như là một cửa chào đón quốc tế đến với Việt Nam và tiễn các chuyến tàu, hành khách Việt Nam đi ra thế giới.

Nhìn theo phương ngang cầu, hình dáng mỗi tháp cầu được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng cánh chim thể hiện khát vọng bay cao, vươn đến thành công rực rỡ.

Theo quan sát, đường dẫn bên đảo Vũ Yên (phường Thủy Nguyên) được thiết kế hình tròn bán kính 75m, độ dốc dọc 4% và dốc ngang 2%.

Khoảng trống giữa của đường dẫn hình tròn nói trên được thiết kế làm bãi đỗ xe và trạm sạc xe điện.

Theo ghi nhận, các hạng mục của cầu Hoàng Gia đã cơ bản hoàn thành.

Đường dẫn, mặt cầu đã được trải thảm nhựa và kẻ sơn. Từng tốp thợ đang hoàn thiện các hạng mục nhỏ, sẵn sàng cho kế hoạch thông xe kỹ thuật vào 15/7 tới đây.

Nhóm thợ đang thi công lắp đặt biển báo đường thủy.

Vỉa hè trên cầu cũng đã được lát gạch xong, công nhân tiến hành vệ sinh để chuẩn bị cho ngày thông xe sắp tới.

Người thợ này đang mài khu vực chân của dây văng cầu.

Theo quan sát, tại vị trí đường dẫn 2 đầu cầu, ngoài lan can chính, chủ đầu tư còn lắp đặt các thanh lan can được sơn màu vàng, thiết kế uốn lượn thẩm mỹ. Phần đầu mỗi thanh lan can này được gắn đèn trang trí, bên ngoài màu trắng - đỏ.

Song hành với cầu Hoàng Gia thông xe, Hải Phòng cũng quy hoạch tại khu vực Nam sông Cấm vị trí sát chân cầu Hoàng Gia hệ thống công viên sinh thái, khu thể thao, dịch vụ, nhà ở và công trình đa năng…, tạo điểm nhấn cho sự phát triển cơ sở hạ tầng khu vực.

Khi các dự án hoàn thành, Vũ Yên, Thủy Nguyên sẽ trở thành tọa độ giao thông chiến lược, kết nối thuận tiện và nhanh chóng với trung tâm “phố cổ” Hải Phòng, các khu công nghiệp, cảng biển và các tỉnh thành lân cận.