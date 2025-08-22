Người dân giao nộp khỉ mốc quý hiếm cho Vườn quốc gia Pù Mát

Trước đó ngày 21/8, một người dân ở xóm 3, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã chủ động giao nộp cá thể khỉ mốc nặng 9,8kg cho Hạt Kiểm lâm Đô Lương.

Đây là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Người dân xã Đô Lương giao nộp cá thể khỉ cho Vườn quốc gia Pù Mát (Ảnh: Lê Vi).

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm Đô Lương đã phối hợp cùng người dân bàn giao cá thể khỉ mốc cho đội chăm sóc cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Pù Mát. Tại đây, khỉ được chăm sóc, theo dõi sức khỏe để sớm tái thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 18/8, Vườn quốc gia Pù Mát cũng đã tiếp nhận 5 cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp, gồm 3 con khỉ đuôi lợn, 1 con rùa núi vàng và 1 con nai nặng khoảng 200kg.

Đại diện Vườn quốc gia Pù Mát cho biết việc liên tiếp nhận được nhiều cá thể động vật hoang dã từ người dân cho thấy ý thức bảo vệ thiên nhiên ngày càng được nâng cao.

“Đây là hành động đáng trân trọng, góp phần giữ gìn cân bằng hệ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học trong rừng nguyên sinh”, vị này nhấn mạnh.