Cận cảnh vị trí xây tổ hợp thể thao, sân bóng đá 30.000 chỗ ở Hải Phòng

Khu liên hợp văn hóa thể thao Hải Phòng được quy hoạch trên địa bàn phường Thạch Khôi và xã Liên Hồng, thành phố Hải Phòng (Hải Dương cũ).

Dự án có tổng diện tích đất hơn 28ha, phương án kiến trúc đồng bộ, hiện đại.

Quy mô đầu tư gồm sân vận động khoảng 30.000 chỗ ngồi, nhà thi đấu và tập luyện đa năng 3.000 chỗ có khán đài, nhà thi đấu bóng bàn 3.000 chỗ, cùng hệ thống sân ngoài trời, trường bắn, hạ tầng kỹ thuật.

Trong ảnh là phối cảnh dự án (Ảnh: Đ.X.).

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng làm chủ đầu tư, với tổng mức vốn dự kiến 790 tỷ đồng. Đây là công trình thể thao trọng điểm của Hải Phòng trong giai đoạn tới.

Trong ảnh, vị trí dự án bên phải, còn phía trái dự án trung tâm thương mại Aeon Hải Dương đã chính thức khởi công vào ngày 19/4.

Dự án trung tâm thương mại Aeon Hải Dương khởi công vào ngày 19/4, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Theo quan sát, Khu liên hợp văn hóa thể thao Hải Phòng nằm ở vị trí giao thông thuận lợi cạnh các trục đường lớn, gần quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Các trục đường đại lộ cạnh vị trí dự án rất thuận tiện cho giao thông đi lại của các phương tiện.

Vị trí dự án bên trái theo hướng nhìn từ Bệnh viện Nhi Hải Dương.

Theo ghi nhận, khu đất dự kiến triển khai dự án hiện được người dân trồng đào. Trong ảnh, những cây đào cành nhỏ được chăm sóc kỹ nên phát triển xanh tốt.

Người dân địa phương cho biết, đào cành có giá bán rẻ hơn những gốc đào rừng.

Ông Nguyễn Đình Cõn (62 tuổi, ở phường Thạch Khôi, Hải Phòng) cho biết đã nghe thông tin khu vực ruộng đào của gia đình sắp tới sẽ được triển khai xây dựng Khu liên hợp văn hóa thể thao.

Theo ông Cõn, nghề trồng đào nhiều năm qua mang lại nguồn thu nhập ổn định, nuôi sống gia đình và lo cho các con ăn học. Tuy nhiên, khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, ông hoàn toàn chấp hành và ủng hộ.

“Tôi làm nghề trồng đào ở đây đã 30 năm. Nghề này giúp gia đình có cuộc sống ổn định. Nhưng khi Nhà nước lấy đất làm dự án, tôi sẵn sàng bàn giao. Chỉ mong có chính sách bồi thường đất và cây đào thỏa đáng để người nông dân như chúng tôi không bị thiệt thòi”, ông Cõn nói.

Vườn đào rừng của gia đình ông Cõn có khoảng 160 cây, nếu thuận lợi sẽ cho thu hoạch gần 300 triệu đồng/năm.

Với sức chứa 30.000 chỗ ngồi, sân vận động mới có quy mô gần bằng Mỹ Đình (40.000 chỗ), tương đương Lạch Tray, Hải Phòng (30.000 chỗ), lớn hơn Việt Trì (20.000 chỗ) và gấp ba lần sân tỉnh Điện Biên.

Trong giai đoạn 2024-2026, địa phương sẽ xây dựng nhà thi đấu và tập luyện đa năng quy mô 3.000 chỗ ngồi, đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Hạng mục ngoài nhà gồm sân tập luyện ngoài trời, giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, điện, phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc, cảnh quan và cây xanh. Các công trình còn lại trong khu liên hợp sẽ được triển khai ở giai đoạn tiếp theo, theo kế hoạch đầu tư từng bước của địa phương.

Khi hoàn thành, khu liên hợp văn hóa thể thao Hải Phòng sẽ đáp ứng nhu cầu rèn luyện, thi đấu thành tích cao, đồng thời phục vụ các hoạt động cộng đồng, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao trong tỉnh.