8 câu cha mẹ nên nói để con lớn lên biết tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp

Theo chuyên gia Tracy Dalgleish, lời nói của cha mẹ có tác dụng rất lớn trong việc định hình cách con ứng xử trong các mối quan hệ khi ở tuổi trưởng thành.

Cảm giác bình an, sự gắn kết ấm áp và tinh thần trách nhiệm mà cha mẹ thể hiện trong cuộc sống gia đình, sẽ dạy con những bài học đầu tiên về cách xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp.

Dưới đây là 8 câu nói mà cha mẹ nên thường xuyên nói với con để con có những khái niệm đầu tiên về cách bày tỏ yêu thương đúng cách:

Kỹ năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ một cách tốt đẹp cần được cha mẹ dạy con từ khi con còn nhỏ (Ảnh: CNBC).

“Mỗi người nghĩ theo cách của riêng mình. Chúng ta không nhất thiết phải giống nhau”

Bất đồng không đồng nghĩa với rạn nứt. Rất nhiều người phạm phải sai lầm khi cố thuyết phục người khác có cách nhìn nhận giống với mình. Dù vậy, ngay cả những người thân thiết nhất cũng có thể có cách nhìn nhận khác nhau. Tình yêu thương đúng đắn là khi chúng ta biết tôn trọng góc nhìn của nhau và không đòi hỏi đối phương phải có quan điểm giống hệt mình.

“Con muốn cha/mẹ cùng con tìm cách giải quyết, hay chỉ lắng nghe con thôi?”

Nhiều người trưởng thành gặp khúc mắc trong các mối quan hệ vì không biết cách bày tỏ sự quan tâm đối với nhu cầu của đối phương. Những câu hỏi đơn giản và trực diện như trên giúp chúng ta giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Khi con tìm tới cha mẹ để chia sẻ một vấn đề khúc mắc, cha mẹ hãy đặt ra những câu hỏi rõ ràng để hiểu về nhu cầu của con. Con sẽ cảm thấy mình được tôn trọng và có quyền lựa chọn. Đồng thời, con cũng học được cách tự nhìn nhận lại nhu cầu của bản thân, cũng như cách bày tỏ sự quan tâm đối với nhu cầu của người khác.

“Cha/mẹ xin lỗi vì đã cáu giận...”

Để thể hiện sự chân thành, thẳng thắn khi xin lỗi con, cha mẹ nên nhìn nhận rõ vấn đề nằm ở đâu và lần sau sẽ làm gì để tránh tình huống tương tự lặp lại. Chẳng hạn: "Cha/mẹ đã quá giận mà không kịp dừng lại để nghe con nói một cách thấu đáo. Lần sau, cha/mẹ sẽ chậm lại một nhịp, hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh tốt hơn".

“Điều con vừa chia sẻ thật thú vị, cảm ơn con nhé”

Câu nói trên giúp trẻ cảm thấy mình quan trọng đối với cha mẹ. Thực tế, ai cũng khao khát được lắng nghe và trân trọng. Khi cha mẹ bày tỏ sự quan tâm chân thành đối với những gì con chia sẻ, trẻ sẽ cảm nhận được rõ ràng vị trí của mình trong lòng cha mẹ, cũng như học được cách mở lòng với người khác.

“Cha/mẹ thấy quá tải rồi, nên cần nghỉ ngơi một lúc, rồi sẽ quay lại với con nhé”

Câu nói này dạy trẻ rằng ai cũng có những lúc cảm thấy bị quá tải, chúng ta có thể tạm rút lui để phục hồi năng lượng.

Học cách đối thoại tích cực khi chúng ta bị quá tải là điều cần thiết để duy trì những mối quan hệ tốt đẹp. Nhiều người thường dễ “bùng nổ” khi bị quá tải. Nhưng chỉ bằng cách biết xác lập giới hạn, biết giao tiếp chủ động để thể hiện rõ nhu cầu cá nhân, cha mẹ mới có thể giúp con học được cách điều tiết cảm xúc và hành vi.

“Cha/mẹ rất hạnh phúc vì có con trong đời”

Nhiều phụ huynh thường cho rằng các con “thừa hiểu” tình yêu thương mà cha mẹ dành cho. Nhưng việc cha mẹ bày tỏ rõ ràng tình cảm yêu thương ấy sẽ giúp các con cũng cảm nhận được rõ ràng vị trí của mình trong lòng cha mẹ. Việc dạy con cách bày tỏ tình cảm chính là giúp con có được kỹ năng quan trọng để xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp về sau này.

“Cha/mẹ biết điều này rất quan trọng đối với con. Nhưng cha/mẹ cần ít phút, rồi chúng ta sẽ nói tiếp nhé?”

Câu nói này dạy trẻ phải tôn trọng nhu cầu của người khác. Việc cha mẹ không thể sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của con ở mọi thời điểm dạy con kỹ năng quan trọng về cách hợp tác trong một mối quan hệ.

“Cha/mẹ ôm con nhé? Cha/mẹ nghĩ con đang cần một cái ôm”

Hãy thử hỏi ý kiến của con trước khi trao đi một cái ôm, điều này vừa khắc sâu trong cảm nhận của con về sự quan tâm của cha mẹ, cũng vừa thể hiện sự tôn trọng nên có đối với con.