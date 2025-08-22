"Đóa sen" nghìn tỷ ở sân bay Long Thành bước vào giai đoạn nước rút

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), gói thầu nhà ga hành khách, khởi công từ tháng 8/2023, đang được các nhà thầu tăng tốc để hoàn thành phần xây dựng trước ngày 31/12. Sau đó, sẽ tiến hành kết nối liên động, nghiệm thu và chạy thử hệ thống thiết bị hàng không nhập khẩu, đảm bảo đồng bộ.

Đến nay, hạng mục lắp đặt mái nhà ga bằng tôn và kính đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành vào tháng 9. Toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm và các tầng 1, 2, 3, 4 của nhà ga hành khách đã hoàn tất, tạo nền tảng vững chắc cho các hạng mục tiếp theo.

Khu trung tâm nhà ga đã hoàn thành 100% kết cấu bê tông cốt thép, xây thô đạt 96%, kết cấu thép mái đạt 99% và đã lắp đặt lớp kính mái đầu tiên để chống thấm, phục vụ thi công cơ điện.

Hệ thống mái che, mái lấy sáng, vách kính, và hệ thống MEP (điện, nước, điều hòa) đang được triển khai đồng loạt để hoàn thiện.

Mục tiêu là hoàn thành phần xây dựng và kiến trúc trước ngày 19/12 để tiến hành bay kỹ thuật và bàn giao mặt bằng cho việc lắp đặt thiết bị từ cuối năm nay.

Trên công trường, hàng trăm mũi thi công với hàng ngàn chuyên gia, kỹ sư, công nhân và khoảng 3.000 thiết bị đang hoạt động ngày đêm, xuyên lễ để đảm bảo tiến độ hoàn thành cơ bản trước ngày 19/12.

Bên trong khu vực trung tâm nhà ga hành khách, việc lắp đặt mái lớp kính đầu tiên để chống thấm và lấy ánh sáng tự nhiên đã đạt 99% tiến độ; kết cấu bê tông cốt thép đạt 100%, xây thô đạt 96% kế hoạch.

Kỹ sư và công nhân đang miệt mài làm việc "3 ca 4 kíp" bên trong nhà ga hành khách. Công tác đảm bảo an toàn lao động luôn được các nhà thầu quan tâm và giám sát chặt chẽ.

Lớp tôn mái vừa được lắp đặt tại khu vực cánh nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ba cánh nhà ga cũng đã hoàn thành toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép, xây thô đạt 93%, và mái đã hoàn thiện chống thấm.

Ông Nguyễn Tiến Việt, Phó tổng giám đốc ACV, cho biết: "Hiện tất cả các gói thầu của dự án đang thi công đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng công trường theo đúng tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", "3 ca, 4 kíp", thi công "xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ".

Ông Việt nhấn mạnh, giá trị khối lượng thực hiện đã đạt hơn 52,57% giá trị hợp đồng, cho thấy tiến độ tổng thể đang bám sát kế hoạch. Nhiều gói thầu quan trọng được cam kết rút ngắn tiến độ 3-6 tháng so với hợp đồng ban đầu, thể hiện quyết tâm cao của chủ đầu tư và các nhà thầu.

Mặt dựng vách kính lắp khung thép đỡ đã đạt 93,8%, hoàn thiện 100% ở các cánh và 86,9% tại khu trung tâm. Dự kiến, hạng mục lắp kính tường nhà ga hành khách sẽ hoàn thiện vào tháng 9.

Hạng mục cầu ống lồng tại nhà ga hành khách đã thành hình rõ nét. Theo thiết kế, công trình sẽ có 32 cầu ống lồng, bố trí tại 40 vị trí đỗ gần, đáp ứng cho các loại tàu bay Code C, E và F.

Ngày 21/8, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh trong chuyến kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành đã nhấn mạnh: "Dự án không chỉ cần làm nhanh, làm tốt mà phải đảm bảo chất lượng, để khi đưa vào khai thác vận hành, sân bay Long Thành thực sự trở thành cảng hàng không tầm cỡ khu vực".

Sân bay Long Thành (Đồng Nai), dự án trọng điểm quốc gia với quy mô khoảng 5 tỷ USD, sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai với diện tích 5.364ha và công suất 100 triệu hành khách/năm. Dự án được chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2021-2025); giai đoạn 2 (2025-2030); giai đoạn 3 (2035-2040).