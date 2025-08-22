Cháy nhà kho công ty sản xuất bóng đèn ở TPHCM

Khoảng 0h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại nhà kho công ty sản xuất bóng đèn trên đường Bình Long, phường Bình Hưng Hòa. Phát hiện vụ việc, một số người dân tìm cách dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, cột khói đen bốc lên cuồn cuộn.

Cảnh sát phun nước vào bên trong nhà kho dập lửa (Ảnh: Lam Giang).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt triển khai công tác chữa cháy.

Tại hiện trường, sức nóng làm mái tôn nhà kho bị biến dạng. Cảnh sát tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng, kéo đường ống phun nước vào bên trong dập lửa, ngăn cháy lan. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo địa phương cho biết, nhà kho nơi xảy ra vụ hỏa hoạn có diện tích hơn 500m2. Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.