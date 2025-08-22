Gần 100 hộ dân ở TPHCM bị cắt điện suốt 3 ngày

Tối 21/8, gần 100 hộ dân tại tổ 1, khu phố Khánh Long, phường Tân Khánh, TPHCM (Bình Dương cũ), bước sang đêm thứ 3 không có điện sinh hoạt.

Họ cho biết, ban ngày trời nắng nóng, tối đến không một ánh đèn khiến cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.

Sinh hoạt của người dân phụ thuộc vào chiếc đèn nhỏ (Ảnh: CTV).

Bà Lý (52 tuổi, người dân địa phương) cho biết, điện ở đây bị nhân viên điện lực cắt vào chiều 19/8 và đến nay vẫn chưa được mở lại.

Theo bà Lý, nguyên nhân vụ việc là do ông T. (người phụ trách thu tiền điện của khu vực) chưa đóng tiền cho công ty điện lực, dù tiền điện hàng tháng vẫn được người dân trả đầy đủ cho ông T.

“Nhân viên điện lực nói 2 tháng rồi chúng tôi chưa đóng tiền nên họ cắt điện. Chúng tôi đã hỏi ông T. và người này nói đang gặp khó khăn nên chưa có tiền để đóng”, bà Lý nói.

Cả khu vực bị cắt điện tối om (Ảnh: Xuân Đoàn)

Chị Ngọc (hàng xóm của bà Lý) cũng bức xúc vì hiện đứa con của chị đã đi học trở lại, nhưng không có điện để con học bài. Những ngày qua, gia đình chị Ngọc phải thuê nhà nghỉ để ngủ qua đêm vì thời tiết nóng.

“Toàn bộ đồ ăn để trong tủ lạnh đã bị hư vì 3 ngày rồi tủ lạnh không hoạt động. Người già, trẻ em nóng nực, buổi tối không có quạt để ngủ, mà sáng phải dậy sớm đi làm, đi học”, chị Ngọc bức xúc.

Anh Tùng (chủ xưởng cơ khí) cho biết, 3 ngày nay công việc của anh bị ảnh hưởng, sản phẩm bị chậm tiến độ vì xưởng không có điện để vận hành.

Việc thiếu điện khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn (Ảnh: CTV).

“Làm cửa sắt chủ yếu là hàn xì, cắt sắt bằng máy, nên phải có điện, không có điện thì không có cách nào làm được. Nấu ăn, sạc pin thì có thể đi nhờ khu khác, còn mấy thanh sắt thì tôi làm sao mà khiêng qua nhà người khác để nhờ được”, anh Tùng nói.

Lãnh đạo UBND phường Tân Khánh đã chỉ đạo lực lượng đi kiểm tra, nắm tình hình để có phương án khắc phục, hỗ trợ người dân.