Cây cầu "chống nạng gỗ" trên quốc lộ 1A giờ ra sao?

Chiều 21/8, theo thông tin từ Khu Quản lý đường bộ 2 (Cục Đường bộ Việt Nam), việc sửa chữa cầu Rác nằm trên tuyến quốc lộ 1A, địa phận xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành.

Dự án sửa chữa đột xuất cầu Rác có tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ đồng, trong đó, giá trị xây lắp 2,95 tỷ đồng, do Khu Quản lý đường bộ II làm chủ đầu tư.

Dự án nhằm khắc phục sự cố hư hỏng khe co giãn và phần mố cầu bị vỡ bê tông dầm (lớp bê tông bọc đầu dầm cầu).

Đến nay, phần việc cuối cùng là thảm bê tông nhựa đã hoàn thành, phương tiện có thể lưu thông qua lại trên cầu bình thường.

Một số hạng mục cũng được sửa chữa, thay mới như lan can, bậc lên xuống cầu.

Các trụ cầu được gia cố thêm lớp bê tông xi măng.

Trước kia, do mố cầu bị vỡ bê tông dầm, đơn vị quản lý đường bộ đã phải dùng nhiều tấm ván gỗ kê để giảm rung chấn, tránh hư hỏng lan rộng. Sau khi hoàn thành sửa chữa, thay thế bằng dầm ngang kết cấu bê tông cốt thép, các thanh gỗ đã được gỡ bỏ.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó, qua công tác tuần tra trên tuyến, Khu Quản lý đường bộ 2 phát hiện cầu Rác (theo chiều Nam - Bắc) gặp sự cố, khe co giãn hư hỏng.

Ngoài ra, phần mố cầu còn bị vỡ bê tông dầm. Đơn vị này đã thực hiện giải pháp kê các tấm ván gỗ khắc phục tạm thời nhằm giảm xung kích.

Đây là một biện pháp kỹ thuật thông thường được áp dụng từ lâu trong sửa chữa hư hỏng cầu (Ảnh chụp tháng 3).

Cầu Rác có 2 đơn nguyên cầu, trong đó, đơn nguyên cầu bên phải (hướng di chuyển Bắc - Nam) được xây dựng từ năm 2013, còn đơn nguyên cầu bên trái đã đưa vào sử dụng trước đó nhiều năm.

Vị trí cầu Rác (Ảnh: Google Maps).