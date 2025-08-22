Bio Concept Kombucha - Kombucha mới với chất lượng và khác biệt từ nghiên cứu quốc tế

Niềm tin bắt đầu từ minh bạch và nguồn gốc đáng tin cậy

Bio Concept Kombucha là sản phẩm kombucha thế hệ mới - hương chanh gừng, được phát triển dưới dạng bột hòa tan tiện lợi, mang đến trải nghiệm thưởng thức hiện đại mà vẫn giữ trọn giá trị cốt lõi từ quá trình lên men tự nhiên. Đây là kết quả của định hướng nghiêm túc và bài bản từ Công ty Cổ phần Sản phẩm Sinh Thái - đơn vị đã có hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển thương hiệu trà Cozy quen thuộc với hàng triệu gia đình Việt.

Khởi động ngày mới đầy năng lượng với Bio Concept Kombucha - khỏe đẹp từ bên trong, bảo chứng bằng khoa học (Ảnh: Kombucha).

Nổi bật trên thị trường tiêu dùng, Bio Concept Kombucha là lựa chọn minh bạch bởi sản phẩm đã được kiểm nghiệm tại Singapore, với mọi thông tin về thành phần, liều lượng và kết quả kiểm nghiệm đều được công bố, mang lại sự an tâm cho người tiêu dùng. Điểm trọng tâm của sản phẩm chính là thành phần cốt lõi lợi khuẩn BC30™ đạt chứng nhận FDA Hoa Kỳ. Lợi khuẩn BC30™ hỗ trợ tiêu hóa, cân bằng hệ vi sinh đường ruột và tăng cường miễn dịch. Từ đó khẳng định giá trị của sản phẩm, được người tiêu dùng lựa chọn.

Lợi khuẩn BC30™ - sức mạnh đến từ nghiên cứu khoa học

Điểm khác biệt và mang tính tiên phong trong sản phẩm là BC30™ (Bacillus coagulans GBI-30, 6086) - một chủng lợi khuẩn được bao bọc bởi lớp màng bào tử tự nhiên. Nhờ lớp bảo vệ này, BC30 có thể sống sót khi đi qua môi trường axit khắc nghiệt của dạ dày, để đến được ruột non, nơi diễn ra phần lớn quá trình hấp thụ dinh dưỡng và điều hòa miễn dịch.

Lợi khuẩn BC30 không phải là cái tên xa lạ trong giới khoa học, mà là một chủng lợi khuẩn đã được nghiên cứu bài bản, ứng dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm và dinh dưỡng tại hơn 60 quốc gia. Chủng lợi khuẩn này đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) công nhận GRAS. Vì vậy, BC30 đã được các tập đoàn thực phẩm lớn trên thế giới tin tưởng đưa vào nhiều sản phẩm khác nhau như sữa chua, thanh protein, ngũ cốc, đồ uống dinh dưỡng và cả thực phẩm bổ sung.

250 triệu lợi khuẩn BC30™ đạt chuẩn FDA Hoa Kỳ trong mỗi gói Bio Concept Kombucha (Ảnh: Kombucha).

Mỗi gói Bio Concept Kombucha 10g chứa 250 triệu CFU lợi khuẩn BC30™, hiệu quả mang lại ở chất lượng và cơ chế hoạt động của chủng lợi khuẩn này.

Kombucha thế hệ mới đồng hành cùng phụ nữ hiện đại sống cân bằng mỗi ngày

Bio Concept Kombucha không chỉ là thức uống bổ sung lợi khuẩn. Đây là sản phẩm được thiết kế dành riêng cho phụ nữ hiện đại, những người luôn phải cân bằng giữa công việc, gia đình và chăm sóc bản thân. Với dạng bột hòa tan tiện dụng, mỗi hộp gồm 10 gói nhỏ dễ mang theo, giúp người dùng có thể sử dụng ở bất kỳ đâu từ văn phòng, lớp học yoga đến lúc di chuyển.

Sản phẩm sử dụng lợi khuẩn BC30 không biến đổi gen (BC30 Non-GMO), không gluten, không lactose, phù hợp với xu hướng dinh dưỡng sạch mà phụ nữ hiện đại ngày càng quan tâm. Bio Concept Kombucha được khuyến nghị sử dụng theo liều lượng rõ ràng như 2 gói/ngày để tăng cường đề kháng, hoặc 4 gói/ngày giúp hỗ trợ tiêu hóa.

Sở hữu hương vị trà tự nhiên, thanh mát, Bio Concept Kombucha trở thành thức uống quen thuộc hàng ngày của phụ nữ hiện đại (Ảnh: Kombucha).

Với những minh chứng cụ thể, công bố minh bạch và sự đầu tư bài bản, Bio Concept tiếp tục trở thành một phần trong lối sống khỏe mạnh và chủ động của người tiêu dùng Việt, đặc biệt là phụ nữ thành thị.

Trong thời đại mà người tiêu dùng ngày càng thông thái, sản phẩm có cơ sở khoa học vững chắc, nguồn gốc rõ ràng, công dụng cụ thể như Bio Concept Kombucha là lựa chọn đáng tin cậy. Không phải lời hứa hẹn hào nhoáng, cũng không phải trào lưu chóng qua, Bio Concept Kombucha là minh chứng cho việc sống lành mạnh không cần phức tạp, chỉ cần một lựa chọn đúng đắn, mỗi ngày một thói quen nhỏ, cũng đủ tạo nên sự thay đổi bền vững.

Thông tin về Bio Concept

Website: https://bioconcept.vn/

Fanpage: bioconcept.vn

Hotline: (024) 36335633

Địa chỉ: Số 321 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội