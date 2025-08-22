Hiện đại hóa bán lẻ nông thôn, WinCommerce tiếp tục tăng trưởng hai con số

Theo một số báo cáo thị trường, MT hiện chiếm khoảng 12% tổng doanh số bán lẻ, thấp hơn đáng kể so với các nước trong khu vực như Thái Lan hay Indonesia, cho thấy dư địa tăng trưởng vẫn còn lớn.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp bán lẻ cũng đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng cao, chi phí vận hành tăng, nhất là chi phí thuê mặt bằng và nhân sự, cùng những thách thức về logistics trong việc đảm bảo hàng hóa tươi sống, ổn định nguồn cung và kiểm soát chi phí tại các khu vực xa trung tâm.

Trong bối cảnh đó, WinCommerce (WCM), thành viên Tập đoàn Masan, tiếp tục mở rộng mạng lưới và cải thiện hiệu quả vận hành. Thông qua hệ thống siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+/WiN, doanh nghiệp hướng tới cung cấp hàng hóa chất lượng với mức giá hợp lý, đồng thời từng bước nâng cao trải nghiệm mua sắm tại các khu vực nông thôn.

Người tiêu dùng mua sắm thịt ủ mát MEATDeli (Ảnh: Masan).

Doanh thu tăng trưởng hai con số

Theo báo cáo tháng 7, WCM đạt doanh thu thuần 3.486 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024, vượt mức mục tiêu tăng trưởng cơ sở 8-12% đề ra cho cả năm. Tính chung 7 tháng, doanh thu đạt 21.400 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Tăng trưởng LFL của các cửa hàng đã hoạt động ổn định tăng 7,6% so với cùng kỳ, cho thấy sự cải thiện về hiệu suất vận hành.

Trong tháng 7, WCM mở mới 36 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng mở mới từ đầu năm lên 354, hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm (400-700 cửa hàng). Khoảng 75% trong số này là cửa hàng WinMart+ tại khu vực nông thôn. Khu vực miền Trung đóng góp 175 cửa hàng, gần 50% tổng số mở mới, phản ánh chiến lược mở rộng theo từng vùng.

Mô hình khu Kẹo Ngọt Snack mới ra mắt tại WinMart Tĩnh Gia (Ảnh: Masan).

Thông qua hệ thống cửa hàng WinMart+ phủ khắp các vùng quê, người tiêu dùng có thể tiếp cận thực phẩm tươi sống, sản phẩm thiết yếu và hàng hóa chất lượng với mức giá hợp lý, trong không gian mua sắm văn minh, hiện đại.

Điều này giúp người dân địa phương dần thay đổi thói quen tiêu dùng, từ mua sắm ở chợ truyền thống sang trải nghiệm tại cửa hàng hiện đại, tiện lợi và minh bạch hơn. Với việc “đưa siêu thị về ngõ nhỏ”, WinCommerce đang góp phần thu hẹp khoảng cách tiêu dùng giữa thành thị và nông thôn, đồng thời lan tỏa thói quen mua sắm văn minh đến từng hộ gia đình Việt.

Cá hồi tươi ngon tại siêu thị WinMart (Ảnh: Masan).

Chiến lược mở rộng gắn liền hiệu quả

Theo WCM, các cửa hàng mở mới từ đầu năm 2025 đều ghi nhận lợi nhuận dương. Trong đó, các cửa hàng WinMart+ tại khu vực miền Trung nổi lên là động lực tăng trưởng mới, nhờ vào danh mục sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng và lợi thế tiên phong trong việc chiếm lĩnh các vị trí có lưu lượng khách cao.

Phát biểu tại sự kiện Techcombank Investment Summit 2025 ngày 9/7, ông Danny Le - CEO Tập đoàn Masan - nhấn mạnh rằng kênh bán lẻ hiện đại tại Việt Nam mới chỉ chiếm 12% tổng thị trường, trong khi ở các quốc gia lân cận như Thái Lan hay Indonesia là 30-50%. Để đẩy nhanh hiện đại hóa bán lẻ, việc xây dựng chuỗi cung ứng tích hợp từ sản xuất đến tiêu dùng và phát triển nền tảng dữ liệu khách hàng là yếu tố then chốt.

Theo đó, WCM được hưởng lợi từ hệ sinh thái Masan, bao gồm sản xuất (Masan Consumer, Masan MEATLife, WinEco), logistics (SUPRA), tài chính tiêu dùng (Techcombank) và hệ thống phân phối đa kênh. Doanh nghiệp cũng khai thác nền tảng dữ liệu khách hàng thông qua chương trình hội viên WiN, đặt mục tiêu tiếp cận 30-50 triệu người tiêu dùng, nhằm cá nhân hóa trải nghiệm và tăng giá trị vòng đời khách hàng.

Khách hàng trải nghiệm không gian mua sắm nông sản tươi mát tại WinMart (Ảnh: Masan).

Mặc dù thị trường bán lẻ hiện đại tại Việt Nam còn nhiều tiềm năng, tốc độ mở rộng nhanh cũng đòi hỏi doanh nghiệp duy trì chất lượng dịch vụ, quản lý rủi ro chi phí và tối ưu chuỗi cung ứng. Ngoài ra, sự gia nhập của các đối thủ nội địa và quốc tế, cũng như biến động kinh tế vĩ mô, sẽ tiếp tục là những yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược phát triển của các nhà bán lẻ, trong đó có WCM.

Dù vậy, WinCommerce đã duy trì được đà tăng trưởng doanh thu và mở rộng mạng lưới với hiệu quả tài chính tích cực trong nhiều tháng liên tiếp, thể hiện việc doanh nghiệp đang tận dụng tốt các cơ hội thị trường.