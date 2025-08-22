Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông trong hôm nay và có thể mạnh thành bão

Chuyên gia thời tiết Nguyễn Ngọc Huy nhận định một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực phía Đông ven biển miền Trung của Philippines. Chiều tối ngày 22/8, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông, sau đó sẽ mạnh lên thành cơn bão số 5.

Vị chuyên gia dự báo bão sẽ đi theo hướng Tây vào miền Trung của Việt Nam. Khả năng cao bão sẽ đổ bộ vào miền Trung ngày 24 hoặc 25/8.

Theo ông Huy, vị trí tâm bão đổ bộ chưa thể xác định chính xác vào thời điểm này. Người dân ở khu vực từ Quảng Ngãi tới Thanh Hóa lưu ý theo dõi cập nhật ở các bản tin tiếp theo.

Ông Huy nhận định cơn bão này khả năng cao sẽ tạo ra vùng mưa tương đối rộng và lượng nước rất lớn do hiện tại bề mặt biển nóng và gió Đông đang chiếm ưu thế nên một lượng mây ẩm có thể bị đẩy theo sức ép quán tính của bão đi vào bờ trước khi tâm bão vào bờ.

Ứng dụng theo dõi thời tiết Windy nhận định bão sẽ hình thành và áp sát bờ biển các tỉnh miền Trung vào ngày 24-25/8 (Ảnh: Windy).

Trước đó, chiều 21/8, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines.

Theo dự báo trong 24-36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Sau khi hình thành, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão với xác suất 60-70% và di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới, theo ông Hưởng.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, trong những ngày tới khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) và vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu.

Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ ngày 25/8, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Theo dự báo, diễn biến của vùng áp thấp này còn phức tạp, người dân cần theo dõi các bản tin chính thức tiếp theo.