Zakka Naturals tri ân các thế hệ chiến sĩ Việt Nam

Uống nước nhớ nguồn: Tri ân những thế hệ đi trước

Đại diện Zakka chia sẻ trong buổi gặp gỡ thế hệ đi trước tại Hà Nội (Ảnh: Zakka).

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, từ ngày 8 đến ngày 10/8, Zakka Naturals từ miền Nam ra miền Trung và miền Bắc, tổ chức chuỗi hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các cựu chiến binh và những người đã cống hiến cho Tổ quốc tại 3 trung tâm: Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng Người có công số 2 Hà Nội; Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc Người có công tỉnh Hưng Yên và Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An.

Những món quà thiết thực được trao gửi tới các cựu chiến binh (Ảnh: Zakka).

Tại mỗi trung tâm, Zakka Naturals cho biết đã trao tặng số tiền 40 triệu đồng nhằm hỗ trợ chăm sóc đời sống các cựu chiến binh và người có công. Riêng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An, số tiền này được sử dụng cho công tác tu sửa phòng ở, mang lại không gian sống tiện nghi hơn cho các bác thương binh.

Qua những chuyến đi ý nghĩa này, Zakka đã có cơ hội thăm hỏi và lắng nghe những câu chuyện đời từ các bác cựu chiến binh, hòa mình vào mạch xúc cảm của các bà, các mẹ có công với đất nước.

Những cái bắt tay thăm hỏi chân tình, trìu mến từ nhân viên Zakka (Ảnh: Zakka).

Những cuộc gặp gỡ này là cơ hội để thế hệ đi trước cảm nhận được tình cảm và sự trân trọng từ lớp trẻ, tạo nên những giây phút ấm áp và tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần yêu nước cho thế hệ mai sau.

Tiếp sức thao trường: Đồng hành cùng các nữ chiến sĩ hôm nay

Bên cạnh hành trình tri ân thế hệ đi trước, ngày 7/8, Zakka Naturals đã thực hiện hoạt động "Tiếp sức thao trường" với mong muốn đồng hành cùng các nữ chiến sĩ trẻ thuộc hai khối diễu binh: Khối nữ Biệt động Sài Gòn và Khối nữ Du kích miền Nam tại Trung tâm huấn luyện Quốc gia Miếu Môn (Hà Nội), nhằm hỗ trợ các nữ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ A80 mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.

Zakka tiếp sức cho làn da những “bông hồng thép” nơi thao trường nắng gió (Ảnh: Zakka).

Thấu hiểu điều kiện tập luyện khắc nghiệt của các chiến sĩ nói chung và của các "bóng hồng" nơi thao trường nắng gió nói riêng, Zakka Naturals đã trao tặng 500 chai gel rửa mặt Probiotic và khăn lụa đa năng 2/9 cho các nữ chiến sĩ nhằm chuẩn bị kỹ càng cho sự kiện trọng đại của dân tộc.

Tuy tập luyện vất vả nhưng gương mặt các nữ chiến sĩ luôn tỏa nét rạng ngời (Ảnh: Zakka).

Bằng việc ủng hộ tinh thần và mang đến những món quà thiết thực, Zakka hy vọng sẽ góp phần chăm sóc làn da của các nữ chiến sĩ thêm khỏe mạnh, vững vàng, từ đó tự tin tập luyện và tỏa sáng trong ngày vui của đất nước.

Gel rửa mặt Probiotic là sản phẩm với công thức phù hợp với làn da nhạy cảm: tiếp xúc nắng gió, bụi bặm kể cả bụi mịn PM2.5, hay nguồn nước chứa ion kim loại nặng..., giúp làm sạch hiệu quả và nuôi dưỡng da trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Bên cạnh đó, khăn lụa đa năng 2/9 không chỉ là lớp chống nắng vật lý tiện dụng, mà còn là điểm nhấn duyên dáng, tôn lên vẻ mạnh mẽ nhưng vẫn đầy nữ tính của các "bông hồng thép".

500 chai gel rửa mặt Probiotic và khăn lụa được Zakka gửi tặng các cô gái (Ảnh: Zakka).

Là thương hiệu Việt, Zakka Naturals nỗ lực trong việc mang đến những sản phẩm chất lượng, lành tính cho mỗi khách hàng, đồng thời đề cao tinh thần yêu nước và trách nhiệm xã hội. Những hành động quan tâm thiết thực đã thay thương hiệu gửi lời tri ân sâu sắc tới những người đã hy sinh tuổi xuân trong chiến tranh, đến các chiến sĩ trẻ đang tiếp nối ngọn lửa yêu nước trong thời bình.