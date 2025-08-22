Điện quang can thiệp - “Lối thoát” cho người sống chung với đau đầu mạn tính

Đau đầu mạn tính - Bài toán nan giải trong điều trị

Với nhiều người, đau đầu mạn tính không chỉ là cảm giác khó chịu nhất thời, mà là nỗi ám ảnh dai dẳng mỗi ngày. Căn bệnh này được xác định khi người bệnh bị đau đầu kéo dài trên 15 ngày mỗi tháng và liên tục trong ít nhất 3 tháng.

Khác với những cơn đau đầu thông thường, đau đầu mạn tính diễn ra âm ỉ, lặp đi lặp lại, bào mòn sức khỏe và tinh thần, khiến người bệnh mệt mỏi, giảm tập trung và sụt giảm đáng kể hiệu suất lao động cũng như chất lượng sống.

Đau đầu mạn tính âm ỉ gây ảnh hưởng chất lượng cuộc sống (Ảnh minh họa: Istock).

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Trịnh Tú Tâm - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, để điều trị hiệu quả đau đầu mạn tính, trước tiên cần xác định rõ nguyên nhân để tìm ra phương án điều trị thích hợp nhất. Phổ biến nhất là chứng đau nửa đầu Migraine với cơn đau nhói dữ dội kèm triệu chứng buồn nôn, sợ ánh sáng.

Ngoài ra còn có các dạng đau đầu thứ phát, đau đầu do căng thẳng kéo dài, lạm dụng thuốc, do tổn thương thần kinh, viêm dây thần kinh số 5, đau do zona,... Đây đều là những cơn đau phức tạp khó kiểm soát và cần điều trị lâu dài.

Để điều trị đau đầu mạn tính, thông thường người bệnh sẽ được chỉ định dùng các thuốc dự phòng như giảm đau, giãn mạch, chống trầm cảm, chống động kinh..., nhằm giảm tần suất và cường độ cơn đau. Song song đó, cần kết hợp với các phương pháp không dùng thuốc như vật lý trị liệu, thư giãn giảm stress, điều chỉnh lối sống...

Tuy nhiên, không phải ai cũng đáp ứng tốt với điều trị nội khoa. Bên cạnh đó, sử dụng thuốc lâu dài dễ dẫn đến nhờn thuốc, rối loạn tiêu hóa, gây lo âu, trầm cảm và nhiều tác dụng phụ khác. Lúc này, người bệnh cần một giải pháp mới - hiệu quả hơn, an toàn hơn.

Điện quang can thiệp - Lời giải cho bài toán điều trị đau đầu mạn tính

Kỹ thuật điện quang can thiệp giảm đau mạn tính xuất hiện đã mang lại hy vọng cho những bệnh nhân đau kéo dài, ít hoặc không đáp ứng với điều trị nội khoa hoặc thường xuyên gặp tác dụng phụ khi sử dụng thuốc.

Phương pháp này được thực hiện bằng cách sử dụng mũi kim nhỏ đưa hỗn hợp thuốc (bao gồm thuốc chống viêm và thuốc tê để giảm đau) vào vị trí dây thần kinh gây đau dưới hướng dẫn của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại như: máy siêu âm, máy chụp số hóa xóa nền, máy chụp cắt lớp vi tính. Từ đó, tập trung được liều lượng thuốc cao nhất vào vùng tổn thương, làm mất dẫn truyền đau về thần kinh trung ương.

Phương pháp điện quang can thiệp giảm đau được đánh giá cao bởi mức độ xâm lấn tối thiểu, người bệnh không cần gây mê, thời gian thực hiện nhanh chóng chỉ khoảng 20 phút, người bệnh giảm đau rõ rệt ngay sau thủ thuật và giảm mức độ phụ thuộc vào thuốc những ngày sau đó.

Phương pháp đặc biệt hiệu quả trong các trường hợp đau do nguyên nhân thần kinh như đau dây thần kinh số 5, đau đầu sau chấn thương, đau dây thần kinh chẩm, đau sau zona thần kinh…

BS. Trịnh Tú Tâm thực hiện tiêm phong bế dây thần kinh dưới hướng dẫn của máy cắt lớp vi tính (Ảnh: BVCC).

Như trường hợp của bà B.T.Đ bị đau đầu mạn tính suốt 8 năm với các cơn đau giật lan từ gáy lên đỉnh đầu bên trái. Những cơn đau với tần suất liên tục khiến bà mất ăn, mất ngủ, suy nhược tinh thần, thể chất nặng nề. Bà được bác sĩ Tâm thăm khám và chỉ định tiêm phong bế dây thần kinh chẩm dưới hướng dẫn của máy chụp cắt lớp vi tính. Chỉ sau 5 phút thực hiện thủ thuật, bà Đ cảm nhận cơn đau giảm nhiều và vùng đầu mặt nhẹ nhõm hơn hẳn - một kết quả mà trước đó nhiều loại thuốc giảm đau chưa làm được.

Trao đổi về hiệu quả từ phương pháp giảm đau bằng điện quang can thiệp, bác sĩ Tâm chia sẻ: “Hiệu quả của một ca giảm đau bằng can thiệp điện quang được đánh giá dựa trên mức độ giảm đau sau thủ thuật của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân giảm được từ trên một nửa mức độ đau hoặc một nửa liều thuốc cần sử dụng so với trước đó, ca can thiệp được xem là thành công. Đây không phải phương pháp chữa khỏi bệnh hoàn toàn, mà là phương pháp giúp kiểm soát cơn đau tốt hơn và hạn chế lạm dụng thuốc.

Điện quang can thiệp - phương pháp hiệu quả giúp giảm liều thuốc cần sử dụng cho người đau đầu mạn tính.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ y học, điện quang can thiệp đang mở ra một chương mới trong điều trị đau đầu mạn tính - nơi bệnh nhân không còn phải sống chung với những cơn đau dai dẳng, khó kiểm soát.