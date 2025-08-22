Giá vàng miếng lần thứ 3 lập kỷ lục trong tháng

Kết phiên giao dịch ngày 21/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 124,4-125,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng ở cả 2 chiều mua và bán. Đây cũng là mức giá bán ra cao nhất từ trước đến nay, vượt kỷ lục 125 triệu đồng/lượng từng lập ở chiều bán.

Chỉ tính từ đầu tháng 8 đến nay, vàng miếng đã 3 lần liên tiếp phá đỉnh, sau các mốc 124,4 triệu đồng/lượng tại ngày 8/8, 124,7 triệu đồng vào ngày 14/8 và 125 triệu đồng vào ngày 18/8.

Còn giá vàng nhẫn được niêm yết tại 117,3-119,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch quanh mốc 3.338 USD/ounce, giảm nhẹ gần 8 USD so với trước đó, tương đương 106,7 triệu đồng/lượng khi được quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí.

Giá vàng miếng tiếp tục có kỷ lục mới (Ảnh: Mạnh Quân).

Giá vàng thế giới quay đầu giảm do chịu sức ép từ đồng USD mạnh lên, khi giới đầu tư chờ đợi kết quả hội nghị Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giới chuyên gia và đầu tư đang kỳ vọng về phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, rằng sẽ ưu tiên thúc đẩy thị trường lao động hay tiếp tục tập trung vào kiểm soát lạm phát. Từ tháng 12 năm trước đến nay, Fed giữ nguyên lãi suất, nhưng theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang đặt cược tới 79% khả năng Fed hạ 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích tại City Index và FOREX.com, nhận định: “Kỳ vọng ngày càng lớn rằng Chủ tịch Fed sẽ phát tín hiệu rõ về việc chuyển hướng chính sách. Tuy nhiên, việc vàng có thể vượt mốc kháng cự 3.400 USD/ounce vẫn chưa chắc chắn".

Theo giới phân tích, trong ngắn hạn vàng khó bứt phá, nhiều khả năng dao động đi ngang. Nếu Fed giảm lãi suất như dự báo, giá vàng có thể tiến sát 3.400 USD/ounce; ngược lại, nếu giữ nguyên chính sách, vàng có thể lùi về vùng 3.300 USD/ounce.

Ngoài động thái của Fed, lực mua vàng dự trữ từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc, sẽ tiếp tục hỗ trợ giá. Tuy nhiên, phát ngôn chính trị, chẳng hạn ý định can thiệp vào Fed của Tổng thống Trump, có thể tạo ra biến động ngắn hạn cho kim loại quý này.

Giá USD tiếp tục tăng

USD-Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) sau khi tăng liên tục những phiên gần đây đã quay đầu giảm. Hiện tại, chỉ số này dao động quanh 98.62 điểm, tăng 0,41% so với trước đó.

Ngân hàng Nhà nước kết phiên hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm tại 25.273 đồng, tăng 10 đồng so với phiên liền trước và xác lập mức kỷ lục mới. So với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng 938 đồng, tương đương mức tăng ròng gần 4%. Với biên độ dao động 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá quy đổi sàn/trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay lần lượt là 24.002 đồng/USD và 26.527 đồng/USD.

Ngân hàng lớn niêm yết tỷ giá tại 26.186-26.536 đồng/USD (mua - bán), tăng 36 đồng mỗi chiều. Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, các đơn vị niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 26.304-26.536 đồng/USD (mua - bán).

Trên thị trường, các điểm thu đổi ngoại tệ chấp nhận giao dịch USD ở mức 26.510-26.580 đồng (mua - bán), tăng 30 đồng ở cả 2 chiều mua và bán.