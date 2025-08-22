Những bước chân diễu binh kỷ luật, đều, đẹp, thẳng như kẻ của các chiến sĩ

Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham gia của hàng chục nghìn người cùng nhiều khí tài và xe đặc chủng (Ảnh: Thành Đông).

Đây là buổi tổng hợp luyện đầu tiên được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trái tim của Thủ đô, nơi chứng kiến nhiều dấu mốc thiêng liêng của dân tộc. Trong ảnh là các chiến sĩ thuộc khối đứng, nghiêm trang giữa Quảng trường Ba Đình (Ảnh: Mạnh Quân).

Mặc dù đây là lần đầu tiên tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình, nhưng các khối thực hành diễu binh, diễu hành bảo đảm đội hình hàng ngang, hàng dọc cơ bản đều, đẹp, thống nhất, thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân và đại đoàn kết dân tộc (Ảnh: Mạnh Quân).

Các khối diễu binh với sự đồng đều tuyệt đối, hàng ngũ thẳng tắp, khí thế hùng dũng, tạo nên một khối thống nhất mang đậm dấu ấn kỷ luật quân đội. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng, hòa quyện cùng tiếng nhạc hành khúc, như nhịp tim sôi sục của cả dân tộc trong ngày hội lớn (Ảnh: Mạnh Quân).

Khi đội hình tiến qua khán đài, sự trang nghiêm và chuẩn xác càng được khẳng định rõ rệt. Hàng quân vẫn giữ từng cự ly, từng bước đi chuẩn mực, không một sai lệch, thể hiện sự tập luyện công phu, bền bỉ (Ảnh: Mạnh Quân).

Từng ánh mắt, từng gương mặt chiến sĩ ánh lên niềm tự hào thiêng liêng, như muốn gửi lời chào trang trọng nhất tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quốc tế và hàng triệu con tim Việt Nam đang hướng về (Ảnh: Mạnh Quân).

Quảng trường Ba Đình, nơi ghi dấu bao sự kiện trọng đại lại một lần nữa trở thành trung tâm hội tụ sức mạnh, niềm tin và tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trong buổi tổng hợp luyện lần này, các khối diễu hành còn có cơ hội tiến ra các tuyến phố trung tâm Hà Nội để người dân được chiêm ngưỡng, tận hưởng không khí của ngày hội non sông (Ảnh: Thành Đông).

Dưới những hàng cây xanh rợp bóng và giữa dòng người háo hức, từng đoàn quân bước đi trong sự đón chào nồng nhiệt, ánh mắt và nụ cười của người dân trở thành nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm niềm tự hào và khí thế cho ngày hội lớn của dân tộc (Ảnh: Hải Long).

Trong "vòng tay nhân dân" chan chứa niềm tin và tình cảm, các chiến sĩ càng thêm quyết tâm, giữ vững hàng ngũ ngay ngắn, bước chân đồng đều và khí chất hiên ngang, thể hiện bản lĩnh của người lính (Ảnh: Thành Đông).

Dù buổi tổng hợp luyện diễn ra vào thời điểm khá muộn, nhưng tinh thần của các chiến sĩ vẫn không hề vơi đi. Trái lại, từng bước chân vẫn dồn dập, thẳng tắp, từng ánh mắt vẫn rực sáng niềm tin và quyết tâm (Ảnh: Hải Long).

Những gương mặt sáng lên dưới ánh đèn, dễ dàng cảm nhận được niềm kiêu hãnh và khát vọng góp phần làm nên một lễ kỷ niệm trọng đại, xứng đáng với tầm vóc 80 năm lịch sử Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Thành Đông).

Các khối chiến sĩ công an tiến bước trên đường Lê Duẩn, ngang qua Ga Hà Nội (Ảnh: Nam Anh).

Những người dân xếp hàng đón xem tổng hợp luyện từ sáng sớm quanh Quảng trường Ba Đình đã được tận hưởng một màn trình diễn hào hùng, đẹp mắt (Ảnh: Mạnh Quân).

Dàn xe mô tô hộ tống sáng đèn, di chuyển đều đặn và thẳng hàng trong tiếng reo hò, vẫy tay chào đón nồng nhiệt của người dân hai bên đường (Ảnh: Thành Đông).