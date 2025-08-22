Swiss-Belhotel International đồng hành Hanoi Signature kiến tạo chuẩn sống tinh tuyển tại Hà Nội

Từ tinh hoa kiến trúc đến hợp tác chiến lược - Kiến tạo trải nghiệm đỉnh cao

Ngay từ những ngày đầu khởi dựng, Hanoi Signature đã định hình cho mình một con đường khác biệt: không chỉ phát triển không gian sống xứng tầm, mà là kiến tạo một biểu tượng vượt thời gian. Vì thế, mọi đối tác đồng hành cùng Hanoi Signature từ trước đến nay - từ đơn vị thiết kế kiến trúc, nghệ thuật cho đến các thương hiệu nội thất - đều là những tên tuổi uy tín, giàu bản sắc và được lựa chọn dựa trên sự đồng điệu trong triết lý và tinh thần sáng tạo.

Không gian sống tại đây không chỉ được thiết kế để phục vụ nhu cầu an cư, mà còn để dung dưỡng cảm xúc, tôn vinh bản sắc riêng của gia chủ. Từ các bức bích họa vẽ tay tinh xảo đến những chi tiết nội thất thủ công tinh tế, từng lựa chọn đều phản chiếu tư duy thẩm mỹ sâu sắc và tôn trọng sự khác biệt.

Hanoi Signature by Swiss-Belhotel - Biểu tượng sống siêu sang đã hiện hữu nơi tâm điểm thủ đô với diện mạo hoàn chỉnh và pháp lý minh bạch, sẵn sàng chào đón những chủ nhân xứng tầm (Ảnh: CĐT).

Tiếp nối hành trình định vị phong cách sống chuẩn Hyper Luxury - nơi từng trải nghiệm đều mang tính cá nhân hóa - Hanoi Signature bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, mang đến hệ trải nghiệm sống tinh tế, toàn diện dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, với sự đồng hành của thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới Swiss-Belhotel International.

Swiss-Belhotel International và Tân Hoàng Minh Group ký kết thỏa thuận hợp tác, mở ra chương mới cho hành trình định hình phong cách sống sang trọng vượt chuẩn. Cái bắt tay giữa hai thương hiệu khẳng định triết lý phát triển nhất quán của Hanoi Signature: muốn trở thành biểu tượng, phải đồng hành cùng những biểu tượng - bởi giá trị sống không nằm ở số tầng cao, mà ở chiều sâu trải nghiệm. Chính những hợp tác chiến lược mang tầm nhìn hôm nay sẽ đặt nền móng cho một phong cách sống đẳng cấp, tinh tuyển của ngày mai.

Hanoi Signature chọn đồng hành cùng những biểu tượng để trở thành biểu tượng (Ảnh: CĐT).

Swiss-Belhotel International: Mảnh ghép quốc tế kiến tạo hệ sinh thái đẳng cấp

Swiss-Belhotel International là một trong những tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới với gần 40 năm hình thành và phát triển, sở hữu 18 thương hiệu cùng 150 khách sạn và dự án tại 20 quốc gia. Sở hữu bề dày kinh nghiệm toàn cầu, Swiss-Belhotel International không chỉ mang đến tiêu chuẩn quốc tế mà còn thổi hồn vào mỗi dự án, biến mọi không gian sống thành trải nghiệm đáng nhớ.

Như người dẫn dắt để mọi trải nghiệm vận hành nhịp nhàng, Swiss-Belhotel International đảm nhiệm vai trò tư vấn chuyên môn - đồng hành cùng chủ đầu tư và đơn vị vận hành để đảm bảo các tiêu chuẩn dịch vụ, chất lượng phục vụ và trải nghiệm cư dân đạt đẳng cấp quốc tế. Cư dân sẽ tận hưởng những đặc quyền của một khách sạn cao cấp, đồng thời được đảm bảo sự riêng tư và tiện nghi trọn vẹn.

Từ đội ngũ lễ tân và concierge (hỗ trợ khách hàng) túc trực 24/7, hỗ trợ mọi nhu cầu thường nhật như đặt dịch vụ di chuyển, giải trí, mua sắm, làm đẹp, chơi golf, báo thức, đến các dịch vụ cá nhân hóa như vệ sinh căn hộ, ẩm thực tại gia, chăm sóc sức khỏe, bảo trì kỹ thuật, mua sắm cá nhân… tất cả đều sẽ mang đến một phong cách sống tinh tế trong từng chi tiết.

Hanoi Signature by Swiss-Belhotel không chỉ để ở mà là nơi tận hưởng chuỗi những trải nghiệm sống sang trọng (Ảnh: CĐT).

Hanoi Signature by Swiss-Belhotel không chỉ để ở mà là nơi tận hưởng chuỗi trải nghiệm sống sang trọng, mang dấu ấn thương hiệu, nơi mỗi dịch vụ đều được cá nhân hoá và trau chuốt trọn vẹn theo tiêu chuẩn khách sạn quốc tế cao cấp, kiến tạo nên giá trị khác biệt của một biểu tượng.