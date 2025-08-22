Trung úy công an lặng người trước cảnh nhà mình sau những ngày lo việc dân

Những người lính gác lại niềm riêng trong cơn lũ

Đã gần một tháng trôi qua, xã biên giới Nhôn Mai (Nghệ An) vẫn ngổn ngang. Cơn lũ quét trưa 22/7 khiến xã nghèo này thiệt hại nặng nề với 1 người tử vong, 73 căn nhà của người dân bị cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn, 23 căn nhà bị hư hỏng nặng, cơ sở hạ tầng, giao thông bị tàn phá, trong đó có trụ sở công an xã.

Theo Trung tá Lô Tú Tài, Trưởng Công an xã Nhôn Mai, trong những ngày trước, trong và sau trận lũ quét lịch sử, mặc dù địa bàn trải rộng, chia cắt, cô lập, lực lượng mỏng, nhưng công an xã đã đảm bảo an ninh trật tự, sát cánh cùng chính quyền xã sơ tán người dân đến nơi an toàn, di dời, bảo vệ tài sản cho nhân dân.

Với tinh thần “gần dân, sát dân, kịp thời có mặt lúc dân cần, khi dân khó”, lực lượng công an xã tham gia hiệu quả vào công tác cứu trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhiều tài sản của Công an xã Nhôn Mai bị lũ vùi lấp (Ảnh: Lô Tài).

Công an xã Nhôn Mai đã thành lập 3 tổ công tác do lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trực tiếp phụ trách, cùng chính quyền xã lập 3 điểm tiếp nhận cứu trợ, cõng lương thực, thực phẩm vượt bùn lầy, vượt núi về bản cho người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nhôn Mai cũng trực tiếp kêu gọi 30 đoàn thiện nguyện hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm khoảng 2 tỷ đồng, chia sẻ khó khăn, thiếu thốn, giúp người dân có thêm nguồn lực tái thiết cuộc sống.

“Có những cán bộ, chiến sĩ, dù bản thân và gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ, nhưng luôn có mặt ở tuyến đầu, hoàn thành mọi nhiệm vụ theo phân công”, Trung tá Lô Tú Tài, chia sẻ.

Gia đình Trung úy Và Bá Bì sinh sống ở bản Piềng Cọc, xã Nhôn Mai, bản thân anh đang theo học chương trình nâng cao tại Hà Nội. Đầu tháng 6, Trung úy Bì nghỉ hè, trở về đơn vị công tác. Đường xa, đi lại khó khăn cách trở nên chỉ cuối tuần Trung úy Bì mới có thể về thăm nhà. Từ ngày 21/7, anh ở lại đơn vị ứng trực, sẵn sàng cùng nhân dân chống lũ.

Căn nhà của gia đình Trung úy Và Bá Bì bị lũ vùi lấp, đổ sập (Ảnh: Lô Tài).

Từ chiều 21/7, như đồng đội, đồng chí của mình, Trung úy Bì có mặt tại bản được phân công, dầm mình trong mưa lũ để cứu người, cứu tài sản của bà con.

Chiều 22/7, cơn lũ đã chia cắt các bản làng trong xã, mọi thông tin liên lạc bị gián đoạn. Tối hôm đó, Trung úy Bì được người quen chuyển lời nhắn của vợ: “Nhà mình lũ quét, trôi nhà bếp, sập căn nhà lớn nhưng mọi người an toàn, đang tạm thời ở điểm trường mầm non trong bản”.

Anh tạm yên lòng khi bố mẹ già, gia đình người anh trai, vợ và con nhỏ chưa đầy 1 tuổi an toàn. Công việc bộn bề, khẩn trương sau lũ, khi các bản làng bị cô lập, chia cắt, người dân có nguy cơ thiếu đói, Trung úy Bì cùng đồng đội bám cơ sở, bám địa bàn.

Ngày 24/7, khi hay tin về gia đình Trung úy Bì, lãnh đạo, chỉ huy Công an xã Nhôn Mai giải quyết cho anh nghỉ phép 2 ngày để về lo cho gia đình. Lội bùn, vượt núi gần 10 giờ, anh mới về đến bản.

“Cả một vùng rộng lớn tan hoang, nhà tôi bị bùn vùi lấp, chỉ còn mái nhà sập xuống, trùm lên khung gỗ xiêu vẹo. Tôi không dám nghĩ, trước khi lũ ập đến, cán bộ và nhân dân trong bản không hỗ trợ sơ tán bố mẹ, vợ con tôi kịp thời, không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, Trung úy Bì nhớ lại.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nhôn Mai cùng lãnh đạo địa phương vận chuyển hàng cứu trợ đến người dân các bản bị cô lập (Ảnh: Hạnh Ngân).

Hai ngày ở nhà dọn lũ, Trung úy Và Bá Bì quay trở lại đơn vị nhưng được lãnh đạo Công an xã tạo điều kiện, bố trí công tác tại tổ địa bàn phụ trách xã Mai Sơn cũ.

Sáng, anh Bì đi bộ 8km đến đơn vị, cùng anh em hỗ trợ các nhóm thiện nguyện, vận chuyển lương thực, thực phẩm vào các bản cô lập. Chiều, vẫn hành trình ấy để về nhà, nhưng trên vai người chiến sĩ công an ấy, có khi là 2 yến gạo, muối, có khi là quần áo, thuốc men, thực phẩm - tình cảm của những tấm lòng thiện tâm - về với người thân và bà con trong bản.

Khi cơn lũ từ dòng Nậm Nơn quét 7 bản thuộc xã Mỹ Lý, Trung úy Lô Trung Tuyến (Công an xã Mỹ Lý) đang cùng đồng đội hỗ trợ nhân dân, vợ anh, chị Vi Thị Là, cán bộ UBND xã cũng đang đi chống lũ. Căn nhà bố mẹ Trung úy Tuyến ở bản Xằng Trên (xã Mỹ Lý) bị bùn đất vùi lấp lên tầng 2 khoảng 1m. Nhà hai bác của anh Tuyến bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Lũ rút, cùng cán bộ, công chức, viên chức và các lực lượng vũ trang trên địa bàn, vợ chồng Trung úy Tuyến xoay như chong chóng để lo nơi ăn, chốn ở, điều phối và vận chuyển hàng cứu trợ đến người dân.

Chàng Trung úy trẻ đã đứng lặng hồi lâu trước căn nhà vốn là tài sản tích góp cả đời của bố mẹ.

Công an xã Mỹ Lý cùng lực lượng Đồn biên phòng Mỹ Lý tìm tài sản cho người dân dưới lớp bùn 2-3m (Ảnh: Huy Nguyễn).

Cha anh, ông Lô Văn Thắng cũng là cựu cán bộ công an, đã vỗ vai con: “Con cứ yên tâm mà lo công tác. So với bà con bị lũ cuốn trôi nhà, dù sao nhà ta cũng còn may mắn, nhà bị vùi lấp, hư hỏng, đào bới đất ra, sửa chữa vẫn dùng được. Trong lúc này, bà con dân bản cần các con nhất, còn việc nhà đã có bố mẹ. Bố mẹ túc tắc làm, một tuần không xong thì 2 tuần, một tháng cũng sẽ xong....”.

Lời động viên của cha khiến anh vững lòng hơn để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Động viên con yên tâm làm nhiệm vụ, vợ chồng ông Thắng bắt tay vào dọn dẹp đống đất bùn. Nhưng thời hạn hoàn thành không kéo dài đến một tháng như ông dự tính.

“Đoàn cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giúp một ngày, đoàn của Phòng Cảnh sát cơ động công an tỉnh giúp một ngày nữa, cơ bản đã dọn xong số đất đá tràn vào nhà. Hai ông bà túc tắc chùi dọn, sắp xếp lại cửa nhà, gia cố mấy đoạn ván tường bị bung ra, nay đã dọn về ở được rồi”, ông Thắng tâm sự.

Giúp dân, dân quý

Ngày 28/7, 58 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại xã Mỹ Lý, khi con đường độc đạo vào xã biên giới này vừa thông xe. Họ là những người lính đã xung phong lên đường giúp nhân dân ngay khi các xã miền núi phía tây tỉnh Nghệ An vừa trải qua những đợt lũ quét kinh hoàng.

Thượng tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An, trưởng đoàn công tác, cho biết dẫu đã nắm bắt thông tin qua các phương tiện truyền thông đại chúng, nhưng sự hoang tàn do cơn lũ để lại ở xã biên giới này đã vượt xa tưởng tượng của ông.

Những căn nhà không còn dấu tích trên nền đất nhão, những mái nhà xiêu vẹo, ngập trong bùn lầy, những khuôn mặt mệt mỏi và bàng hoàng của người dân như củng cố quyết tâm của các chiến sĩ công an cố gắng giúp được nhiều hộ dân nhất có thể.

Đoàn công tác Phòng Cảnh sát cơ động Công an Nghệ An hành quân về các bản bị lũ quét tại xã Mỹ Lý giúp nhân dân khắc phục hậu quả (Ảnh: Loan Cao).

Vừa có mặt tại trụ sở UBND xã, 30 cán bộ, chiến sĩ cùng quân tư trang hành quân bộ 3 tiếng, vượt chặng đường 7km để vào bản Xằng Trên, nơi có 36 hộ dân bị trôi nhà hoàn toàn, nhiều hộ bị ngập nặng. 28 cán bộ, chiến sĩ còn lại thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân bản Xốp Tụ, nơi cũng gánh chịu thiệt hại nặng nề với 45 hộ dân mất nhà cửa.

Lớp bùn đất có nơi dày đến 2m đã được những người lính, bằng đôi bàn tay và tinh thần vì nhân dân, đã đào, vận chuyển ra ngoài, trả lại những mái nhà dẫu không còn nguyên vẹn, đủ đầy cho người dân vùng lũ.

Trên đống hoang tàn đổ nát ấy, những mái nhà tạm đã được dựng lên, để người dân có nơi che mưa, chắn nắng. Nhiều tài sản giá trị của người dân cũng được lực lượng làm nhiệm vụ tìm thấy, trao trả.

Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cũng đã kêu gọi, kết nối và trao hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ dân bị mất nhà do lũ quét tại Mỹ Lý và hơn 150 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm tới các cơ quan, đơn vị, trường học tại xã Mỹ Lý, xã Nhôn Mai (2 địa phương gánh chịu thiệt hại nặng nề cho lũ quét tại tỉnh Nghệ An).

Cảnh sát cơ động giúp người dân xã Mỹ Lý dọn bùn đất sau lũ (Ảnh: Loan Cao).

“Trong thời gian làm nhiệm vụ giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt tại Mỹ Lý, chúng tôi được đón nhận nhiều tình cảm của bà con nhân dân. Giữa khó khăn, thiếu thốn, bà con chia sẻ cùng cán bộ, chiến sĩ công an từng búp măng, từng nắm rau rừng, nhường cho chúng tôi nguồn nước sạch dự trữ để sinh hoạt. Chúng tôi lên đây với tinh thần vì nhân dân phục vụ, được dân thương, dân quý, đó là phần thưởng lớn nhất”, Thượng tá Sơn tâm sự.

Không chỉ có lực lượng công an các xã, cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều đoàn công tác cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều phòng, đơn vị khác nhau có mặt tại những địa bàn bị thiệt hại nặng nề nhất giúp người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 12/8, Bộ Công an cũng đã khởi động chiến dịch cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà và trường học tặng đồng bào và con em các dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng (thứ 2 từ trái qua), Thứ trưởng Bộ Công an, trao quà tới người dân bị thiệt hại do mưa lũ (Ảnh: Bằng Phạm).

Bộ Công an sẽ phối hợp với tỉnh Nghệ An xây dựng 500 căn nhà cho người dân các xã miền Tây Nghệ An, xây dựng lại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị hư hỏng hoàn toàn sau cơn lũ lịch sử vừa qua và xây dựng lại Trạm Y tế xã Mỹ Lý...

"Đây không chỉ là những công trình vật chất, mà còn là công trình của niềm tin, của tình đoàn kết quân - dân, là minh chứng sống động cho sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng công an với nhân dân", Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ.

Từ hoang tàn, đổ nát, những mái nhà kiên cố sẽ được dựng lên, những lớp học khang trang sẽ vang tiếng trẻ thơ đọc bài... Ở những nơi từng là tâm lũ, từ những điểm tựa tinh thần và sự hỗ trợ thiết thực của các cấp, các ngành, các địa phương, người dân sẽ sớm gượng dậy, xây dựng cuộc sống mới, vững vàng hơn nơi vùng phên dậu của Tổ quốc.