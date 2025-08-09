Cảnh sát Việt Nam, Nga, Trung Quốc hòa nhạc bên hồ Hoàn Kiếm

Sáng 9/8, tại bờ hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại Việt Nam.

Chương trình năm nay quy tụ 9 đoàn nhạc và một đoàn trống hội của 7 quốc gia đến từ Liên bang Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Ả rập Xê út và nước chủ nhà Việt Nam.

Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Trong ảnh: Sau phần mở đầu là màn trống hội "Khát vọng tỏa sáng" của 1.000 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân Việt Nam.

Theo Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật và sự hiểu biết lẫn nhau về đất nước, con người, quá trình phát triển của CAND Việt Nam với lực lượng thực thi pháp luật các nước.

"Đồng thời, đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, thể hiện tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế", Thứ trưởng Công an nói.

Trong ảnh: Người dân tập trung bên đường ngắm đoàn xe mô tô, ô tô chuyên dụng của Cục Cảnh sát giao thông và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Đoàn Kỵ binh CAND, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an Việt Nam.

Đoàn Trống hội Nhật Bản trình diễn sôi động.

Những nữ cảnh sát Lào trong một màn đồng diễn.

Đoàn nhạc CAND Việt Nam biểu diễn nhiều bài nhạc hào hùng, trong đó có ca khúc quen thuộc "19 tháng 8".

Đoàn nhạc Cảnh sát thủ đô Tokyo, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản.

Các đoàn nhạc sẽ trình diễn ở nhiều điểm xung quanh hồ Hoàn Kiếm để mọi người dân có thể thưởng thức. Trong ảnh là Đoàn nhạc Bộ Tư lệnh Hiến binh Vương quốc Campuchia.

Đoàn nhạc Bộ Tình trạng khẩn cấp, Phòng thủ dân sự và Khắc phục hậu quả thiên tai Liên bang Nga.

Đoàn nhạc Cảnh sát Bắc Kinh, Bộ Công an nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.

Đoàn quân nhạc Bộ Nội vụ Ả rập Xê út.

Kết thúc buổi nhạc hội là phần trình diễn của Đoàn nhạc Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Sự kiện thu hút không chỉ người dân Việt Nam mà nhiều người nước ngoài cũng thích thú, hào hứng theo dõi.