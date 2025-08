"Bộ Công an tiên phong trong tinh gọn bộ máy, dẫn dắt về chuyển đổi số"

Nhận định này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi phát biểu tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 9 do Bộ Công an tổ chức, tối 6/8.

Dự Đại hội có 246 gương điển hình tiên tiến trong CAND và lực lượng an ninh bảo vệ trật tự ở cơ sở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết suốt 80 năm qua, lực lượng CAND luôn nỗ lực, cống hiến, sáng ngời phẩm chất cách mạng, vì đất nước, vì nhân dân, dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh "thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình".

Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: VGP).

Người đứng đầu Chính phủ ghi nhận lực lượng CAND đã thể hiện rõ tinh thần gương mẫu, đi đầu trong triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tiên phong thực hiện bài bản, khoa học cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Ông cũng cho rằng lực lượng công an giữ vai trò đầu tàu, dẫn dắt về chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là Đề án 06, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh xác thực điện tử, Trung tâm dữ liệu quốc gia, Kế hoạch thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá lực lượng CAND đã giải quyết căn cơ, hiệu quả nhiều vấn đề an ninh từ cơ sở, không để xảy ra bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống.

Lực lượng công an cũng triệt phá thành công nhiều đường dây, tổ chức phạm tội lớn, xuyên quốc gia liên quan ma túy, lừa đảo, an ninh mạng…

Các đại biểu dự Đại hội (Ảnh: VGP).

Những thành tích to lớn của lực lượng CAND đạt được thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc", theo lời lãnh đạo Chính phủ.

Thủ tướng cho biết trong 5 năm qua, hơn 60 cán bộ, chiến sĩ CAND đã anh dũng chiến đấu, hy sinh và hàng nghìn chiến sĩ bị thương vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tri ân sâu sắc sự hy sinh to lớn này, Thủ tướng chia sẻ khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhiều vấn đề mới sẽ đặt ra cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.

Thủ tướng đề nghị lực lượng CAND gắn kết chặt chẽ kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, với việc thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia và của các địa phương; chú trọng bảo vệ an ninh con người, đảm bảo quyền con người, quyền công dân, tạo môi trường sống an toàn, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Ông cũng yêu cầu lực lượng công an cần phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm theo phương châm "đánh đúng, đánh trúng, đánh đến cùng và phải chiến thắng", lấy phòng ngừa là chính, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy sự bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Đối với công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, Thủ tướng chỉ đạo lực lượng CAND phải gắn với cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức quản lý, trọng tâm là chuyển đổi số, đột phá phát triển khoa học công nghệ.

“Thực hiện công vụ với tinh thần "3 đúng - đúng quy định, đúng thời hạn, đúng tinh thần vì dân phục vụ"; thái độ thân thiện, trách nhiệm, chuyên nghiệp, "gần dân, hiểu dân, vì dân", lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả của hoạt động CAND”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đặc biệt, ông yêu cầu Bộ Công an xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nhất là cấp cơ sở, nơi gần dân, sát dân nhất; xây dựng văn hóa CAND.