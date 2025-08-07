Bộ Công an ra mắt giao diện mới của cổng thông tin điện tử

Sáng 7/8, Bộ Công an tổ chức họp báo cung cấp thông tin các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo Bộ Công an, có 73 hoạt động kỷ niệm 2 ngày lễ nêu trên. Đến thời điểm hiện tại, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã hoàn thành thực hiện 49 hoạt động và đang triển khai thực hiện 24 hoạt động còn lại.

Trong đó, Bộ Công an đã tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, giáo dục truyền thống như: Phát động 3 phong trào thi đua; tổ chức phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt “CAND rèn đạo đức, luyện tác phong, trọng danh dự; đoàn kết, đổi mới, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm vì nước quên thân, vì dân phục vu”; phát động Cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong toàn quốc; sáng tác truyện ngắn và ký với chủ đề “CAND - 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành”…

Về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, Bộ Công an đã tổ chức 8 chương trình nghệ thuật; tổ chức 2 Lễ tuyên dương “Phụ nữ Công an tiêu biểu” và biểu dương “Nữ Công an cấp cơ sở xuất sắc” năm 2024…

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác Chính trị (Ảnh: Phùng Nam).

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an cũng tổ chức nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật của Quốc gia, của Bộ Công an và các ban, bộ, ngành nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của ban, bộ, ngành.

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác Chính trị, cho biết tinh thần chung của tất cả các chương trình đều mang tính đổi mới, sáng tạo, thiết thực.

Theo Thiếu tướng Bẩy, các chương trình đều được tổ chức theo hướng gần gũi với người dân, để người dân được tham gia giao lưu, trò chuyện trực tiếp, sát cánh cùng lực lượng CAND.

Tại họp báo, Bộ Công an thông tin về việc tổ chức Nhạc hội Cảnh sát thế giới tại Việt Nam năm 2025, là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, thể hiện chủ trương của Việt Nam sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế...

Có 7 đoàn nước ngoài như Lào, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc... cùng 231 nhạc công và nghệ sĩ nước ngoài sẽ tham gia nhạc hội. Trong đó, Việt Nam có 2 đoàn nhạc, gồm Đoàn nhạc Bộ Công an và Đoàn nhạc Bộ Quốc phòng với 240 nhạc công…

Giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (Ảnh: Hải Nam).

Sau khi kết thúc họp báo, Bộ Công an ra mắt giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử bộ và Trang truyền thống, thành tựu Công an nhân dân Việt Nam.

Tại buổi lễ, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu tham dự đã cùng thực hiện nghi thức nhấn nút để chính thức xuất hiện giao diện mới Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho biết trong dòng chảy thông tin nhanh chóng, đa chiều như hiện nay, việc phát huy vai trò của các kênh thông tin chính thống là vô cùng quan trọng để đáp ứng yêu cầu thông tin kịp thời, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Chính vì vậy, theo Thứ trưởng Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm, xây dựng phát triển Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trở thành kênh thông tin, phát ngôn chủ lực, chính thống, có uy tín của Bộ Công an.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Hải Nam).

Việc xây dựng và chính thức ra mắt giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và Trang truyền thống, thành tựu Công an nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát ngôn, cung cấp thông tin tuyên truyền của Bộ Công an trên Internet.

Giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an mang tới cho người dân và bạn đọc một giao diện hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của khoa học công nghệ, thân thiện, nâng cao khả năng tương tác, tìm kiếm thông tin nhanh hơn, toàn diện hơn, nhất là trên các thiết bị di động, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự và dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng...