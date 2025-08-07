19.000 người diễu binh dịp 2/9, Bộ Công an xác định cấp độ bảo vệ cao nhất

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 7/8 đã thông tin về công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh đây là những sự kiện trọng đại của đất nước, mang ý nghĩa chính trị, lịch sử rất lớn. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự là rất cao.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay là sự kiện cấp quốc gia, có mời các đại biểu quốc tế tham dự.

Trong đó, ở cấp Trung ương có 15 hoạt động, trọng điểm là triển lãm và hoạt động diễu binh, diễu hành với số lượng tham gia rất lớn.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, trả lời tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 (Ảnh: Đoàn Bắc).

“Riêng diễu binh, diễu hành, số lượng cán bộ tham gia gần 19.000 người, chưa tính số lượng tham gia của nhân dân. Điều này cho thấy quy mô sự kiện rất lớn”, Thiếu tướng Toản thông tin, đồng thời nói thêm, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác chuẩn bị cho an ninh trật tự rất cao.

Vì thế, ông cho biết Bộ Công an xác định cấp độ bảo vệ cho các sự kiện chính trị này là cấp độ cao nhất. Bộ Công an đã thành lập Tiểu ban An ninh trật tự do một Thứ trưởng làm trưởng ban, công an các đơn vị địa phương là thành viên, để tổ chức nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đồng loạt, đồng bộ, xuyên suốt trên cả nước.

Bộ Công an cũng đặt ra hai yêu cầu chính đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự lần này. Thứ nhất là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, đặc biệt là những sự kiện tháng 8 này. Thứ hai là đảm bảo thuận lợi, thân thiện, chặt chẽ vì đây cũng là ngày lễ, chúng ta mở đón khách quốc tế, nhân dân tham gia đông.

“Đây là hình ảnh của chúng ta, nhưng cũng hết sức chặt chẽ và an ninh vì đây là thời điểm các đối tượng lợi dụng chống phá, vi phạm pháp luật”, Người phát ngôn Bộ Công an chia sẻ.

Đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, Bộ Công an xác định nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm 2025, trong đó tháng 8 là cao điểm nhất với 5 công tác chính.

Trong đó, Bộ Công an sẽ triển khai các lực lượng nắm chắc tình hình, đặc biệt là hoạt động lợi dụng chống phá của thế lực thù địch, phân loại tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động.

“Đến nay, Bộ Công an đã triển khai đồng loạt 80 đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, tăng cường công tác quản lý và an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Toàn lực lượng sẵn sàng trang thiết bị, phương tiện vũ khí, trang bị hậu cần bảo đảm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cao nhất”, đại diện Bộ Công an nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đảm bảo phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân và các bộ ngành, địa phương để thực hiện đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện diễn ra trong đợt này.

Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định lực lượng công an toàn quốc đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho sự kiện, hoạt động trọng tâm của tháng 8, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.