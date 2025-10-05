Tuyến đường được xem là điểm nóng về nạn "xe dù, bến cóc" ở TPHCM xuống cấp

Đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình, TP Thủ Đức cũ) đang đối mặt với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tình trạng này đã kéo dài, khiến người dân bức xúc và kiến nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặt đường Kha Vạn Cân chi chít "ổ voi", "ổ gà", nhiều đoạn thảm nhựa bong tróc tạo thành những mảng loang lổ.

Đặc biệt, tại một số vị trí, hố sâu hơn 10cm xuất hiện giữa hai làn đường, trở thành cái bẫy nguy hiểm cho người đi đường.

Ngay cả trong những ngày nắng, nước vẫn đọng hai bên đường, và mỗi khi xe lớn đi qua, bụi đất bay mù mịt, ảnh hưởng đến tầm nhìn và sức khỏe người dân.

Người dân địa phương cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hư hỏng nhanh chóng của mặt đường là do lượng lớn xe tải và xe khách giường nằm cỡ lớn thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này.

"Tình trạng này đã xảy ra từ lâu, có lần tôi đạp xe qua đây bị vấp ổ gà té ngã. Tôi mong chính quyền địa phương sớm khắc phục để người dân có thể lưu thông an toàn", ông Phạm Côn (74 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình) chia sẻ.

Nhiều ổ gà ổ voi xuất hiện khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, tuyến đường Kha Vạn Cân còn tồn tại nhiều "bến cóc" tự phát. Xe khách thường xuyên dừng đỗ, lên xuống hàng hóa và đón trả khách sai quy định, gây cản trở giao thông và làm tăng nguy cơ ùn tắc.

Mặc dù có biển cấm, hai bên đường vẫn bị biến thành nơi tập kết rác thải, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị.

Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM chiều 2/10, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM, đã thông tin về thực trạng xuống cấp của đường Kha Vạn Cân. PC08 đã kiến nghị Sở Xây dựng sớm cải tạo mặt đường, nâng cấp hệ thống thoát nước để đảm bảo an toàn cho người dân. Trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm tình trạng xe khách dừng đỗ, đón trả khách sai quy định trên tuyến đường này.