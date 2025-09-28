Robot chữa cháy diễn tập dập lửa từ xa trong hầm sông Sài Gòn

Sáng 28/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố tại đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm).

Buổi diễn tập huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, hàng chục phương tiện cùng robot chữa cháy TAF35, nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống khẩn cấp trong hầm vượt sông Sài Gòn.

Tình huống giả định, sáng cùng ngày, xe tải chở hàng lưu thông qua hầm sông Sài Gòn, hướng từ phường An Khánh đi phường Sài Gòn. Khi đến giữa hầm, phương tiện này gặp sự cố tắt máy. Lúc này, ô tô 4 chỗ chạy phía sau không làm chủ tay lái đâm vào đuôi xe tải. Cú va chạm khiến hai xe hư hỏng, hàng hóa phía sau xe tải bất ngờ bốc cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa, tìm kiếm người gặp nạn.

Sự cố làm 6 người bị thương và 35 người bị mắc kẹt trong đường hầm. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt đưa các nạn nhân lên xe cứu thương, đồng thời hướng dẫn người dân thoát nạn.

Tại hiện trường, 33 phương tiện chuyên dụng như xe chỉ huy, xe chữa cháy, xe cứu thương được điều động.

Robot chữa cháy TAF35 cũng được điều động đến phun nước áp lực cao vào đám cháy để dập lửa, đồng thời phun sương làm mát.

Robot chữa cháy TAF35 (do Đức sản xuất) có trọng lượng khoảng 4 tấn, dài gần 3m. Phương tiện này được vận hành từ xa trong phạm vi khoảng 300m. Được trang bị vòi phun công suất lên đến 4.700 lít/phút với tầm phun 80m, robot chữa cháy TAF35 có thể tiếp cận đám cháy và dập lửa dễ dàng.

Cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận đám cháy, phun nước áp lực cao để dập lửa.

Lực lượng chức năng sử dụng bọt tuyết để khống chế đám cháy.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Kết thúc buổi diễn tập, các đơn vị thu hồi lực lượng, phương tiện quay lại vị trí tập kết. Buổi diễn tập diễn ra thành công, theo đúng kịch bản.

Hầm Thủ Thiêm dài 1,49km, rộng 33m, cao 9m. Công trình có 6 làn cho ôtô và xe máy chạy cả hai chiều và hai làn thoát hiểm. Trung bình có 55.000 ô tô, 300.000 lượt xe máy đi qua hầm mỗi ngày. Từ năm 2021, hầm lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động 95 tỷ đồng để xử lý các vụ hoả hoạn nhanh nhất.