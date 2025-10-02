Hai mức phạt tiền khi dừng xe trên vạch mắt võng tại giao lộ ở TPHCM

TPHCM hiện có hơn 800 giao lộ cho xe rẽ phải khi đèn đỏ, trong đó có hơn 40 giao lộ được tổ chức cho xe rẽ phải liên tục bằng hình thức kẻ vạch mắt võng.

Các vạch này được bố trí tại các giao lộ có mật độ xe cộ cao như: Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị; Pasteur - Lý Tự Trọng; Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ;...

Vạch mắt võng tại giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Điện Biên Phủ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Vạch mắt võng là vạch kẻ đường màu vàng hình caro hoặc đan xen nhau, có chức năng báo hiệu cấm dừng xe trong phạm vi đường kẻ. Vạch này thường được bố trí tại các nút giao hoặc khu vực dễ ùn tắc để giảm kẹt xe và duy trì luồng giao thông thông suốt.

Giải pháp này đã được áp dụng từ nhiều năm, đầu tiên tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị, sau đó mở rộng ra tại nhiều nút giao khác trong thành phố. Tuy nhiên, gần đây, tình trạng người dân dừng xe trên vạch mắt võng có chiều hướng gia tăng.

Cán bộ thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết, một số giao lộ được kẻ vạch mắt võng có biển báo cấm dừng, đỗ xe cùng biển chỉ dẫn cấm dừng, đỗ xe trên làn đường dành cho xe rẽ phải. Một số giao lộ kẻ vạch mắt võng, nhưng không có biển cấm dừng, đỗ. Do đó, lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào biển báo này để xử lý đúng hành vi vi phạm.

Dừng xe trên vạch mắt võng sẽ bị xử phạt trong hai trường hợp (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong trường hợp, người tham gia giao thông dừng xe trên vạch mắt võng tại khu vực có gắn biển báo cấm dừng, đỗ xe sẽ bị lập biên bản với lỗi dừng xe nơi có biển cấm dừng, đỗ xe. Theo quy định, tài xế ô tô sẽ bị phạt 600.000-800.000 đồng, tài xế xe máy bị phạt 400.000-600.000 đồng.

Đối với trường hợp người tham gia giao thông dừng xe trên vạch mắt võng tại khu vực không có biển cấm dừng, đỗ xe sẽ bị phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường. Theo Nghị định 168, tài xế ô tô sẽ bị phạt 400.000-600.000 đồng, tài xế xe máy bị phạt 200.000-400.000 đồng.

Mới đây, Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N.V.T. (SN 1987, ngụ phường Chánh Hưng), tài xế lái xe buýt dừng ô tô chờ đèn đỏ, đè lên vạch mắt võng hôm 26/9.

Đội CSGT Bến Thành lập biên bản đối với tài xế xe buýt dừng xe trên vạch mắt võng (Ảnh: Lam Giang).

Trước đó, qua nắm thông tin trên mạng xã hội, Đội CSGT Bến Thành phát hiện anh T. lái xe buýt biển số 50F-030.xx có hành vi dừng xe trên vạch mắt võng tại giao lộ Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn). Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh và mời tài xế về trụ sở làm việc.

Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T. về hành vi không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường. Theo Nghị định 168, nam tài xế bị phạt 400.000-600.000 đồng.