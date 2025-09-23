Phạt nữ tài xế đi sai làn, cố thủ trong ô tô ở TPHCM

Tối 23/9, đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết, Trạm CSGT quốc lộ 13 vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà N.T.N.N. (SN 1978, ngụ phường Phú An) về hành vi điều khiển ô tô đi không đúng phần đường quy định. Theo Nghị định 168, tài xế N. bị phạt 5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế điều khiển ô tô đi không đúng làn đường, cố thủ trong ô tô ở TPHCM (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh ô tô đi không đúng làn đường, gây cản trở giao thông trên đường ĐT742, đoạn qua khu phố Chánh Long, phường Bình Dương.

Theo hình ảnh ghi lại, nữ tài xế đã cố thủ trong xe, không chịu nhường đường cho xe khác.

Phòng PC08 đã nhanh chóng xác minh và mời tài xế lên làm việc. Tại trụ sở công an, người điều khiển phương tiện thừa nhận hành vi vi phạm.

Lực lượng CSGT đã tuyên truyền, nhắc nhở nữ tài xế chấp hành nghiêm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.