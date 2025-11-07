Trở về sau bão, người mẹ miền Trung khóc hết nước mắt vì nhà không còn

Người mẹ đứng lặng giữa đống đổ nát, nơi từng là mái ấm của gia đình. Cơn bão Kalmaegi đã cuốn đi tất cả, chỉ còn lại nỗi trống trải và nước mắt.

Bà Trần Thị Sinh (74 tuổi) nghẹn ngào bật khóc khi chứng kiến căn nhà bao năm gắn bó bị đổ sập.

Khung cảnh tan hoang ở làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) sau khi bão Kalmaegi càn quét.

Sau khi bão tan, người dân trở về tìm lại nhà mình nhưng chỉ còn lại đống đổ nát và những mảnh gỗ vỡ vụn.

Giữa đống hoang tàn, người đàn ông lặng lẽ nhặt từng tấm gỗ còn sót lại. Trong ánh mắt là nỗi lo: “Biết bắt đầu lại từ đâu đây?”.

Những chiếc thuyền thúng, tài sản của ngư dân bị sóng đánh dạt lên bờ, vỡ nát. Căn nhà và con thuyền, hai chỗ nương tựa, nay đều không còn.

Nhiều thuyền thúng của ngư dân nằm chỏng chơ giữa đống đổ nát. Với họ, con thuyền là cả kế sinh nhai, giờ cũng hư hỏng nặng.

Trương Anh Khoa (học sinh lớp 8) ngồi thất thần trước căn nhà bị đổ sập trong đêm 6/11.“Căn nhà bị đổ sập gần hết, cả nhà cháu bây giờ không biết phải ở đâu nữa”, Anh Khoa nói.

Khi cơn bão Kalmaegi vào đất liền, những căn nhà ven biển bị sóng đánh dữ dội. Ông Nguyễn Thái Bình (63 tuổi) nhặt lại di ảnh của người cha quá cố khi bàn thờ của gia đình ông bị đổ sập. “Sống từ nhỏ đến lớn ở vùng này, có lẽ đây là trận bão khủng khiếp nhất từ trước đến nay mà tôi được chứng kiến. Mọi thứ diễn ra quá sức tưởng tượng”, ông Bình nói.

Mọi vật dụng trong nhà bị nước biển cuốn trôi. Chỉ còn vài bức tường nghiêng ngả, đánh dấu nơi từng là mái ấm của các thành viên trong gia đình.

Những căn nhà ven biển bị sóng đánh sập, mái ngói vương vãi khắp nơi.

Sau bão Kalmaegi, làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) chỉ còn lại đống đổ nát.