1 giờ giành giật sự sống cho sản phụ vỡ thai ngoài tử cung

Ngày 8/1, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống sản phụ nguy kịch do vỡ khối chửa ngoài tử cung.

Sản phụ H. được các bác sĩ cứu sống trong gang tấc (Ảnh: Phương Phương).

Trước đó, bệnh nhân H.T.H. (33 tuổi, trú xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) nhập viện trong tình trạng đau bụng, chóng mặt, lơ mơ, tim đập nhanh, mạch yếu, chi lạnh, huyết áp không đo được.

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình khẩn trương thăm khám. Kết quả siêu âm ổ bụng cho thấy có nhiều dịch tự do, các bác sĩ nhận định tình trạng bệnh nhân có dấu hiệu sốc mất máu nghi do chửa ngoài tử cung vỡ.

Chỉ ít phút sau đó bệnh nhân H. rơi vào trạng thái lơ mơ, không tỉnh táo. Xác định tình trạng bệnh nhân nguy kịch, ngay lập tức ê-kíp trực hội chẩn cấp liên chuyên khoa, nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu.

Tiến hành mổ mở, thăm dò ổ bụng bệnh nhân bên trong ghi nhận khoảng 2.000ml máu không đông lẫn máu cục, khối chửa kẽ vòi tử cung phải vỡ đang chảy máu. Các bác sĩ đã tiến hành kẹp cắt vòi tử cung phải, cầm máu, lau rửa ổ bụng, kết hợp hồi sức tích cực, truyền 500ml máu hoàn hồi, 2 khối hồng cầu trong mổ.

Bác sĩ CKII Trịnh Công Doanh, Trưởng Khoa Phụ ngoại - Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, sau khoảng 1 giờ giành giật sự sống cho người bệnh, ê-kíp mổ cấp cứu cho sản phụ đã thành công. Ngày thứ 3 sau mổ và điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, hồi phục tốt, tinh thần ổn định. Có thể xuất viện trong vài ngày tới.

3 ngày sau ca mổ cấp cứu, chị H.T.H. thở phào nhẹ nhõm vì tình trạng sức khỏe của mình ổn định.

Sau 3 ngày thoát khỏi cửa tử, chị H. đang dần bình phục sức khỏe và sẽ được xuất viện về nhà trong thời gian tới (Ảnh: Phương Phương).

Chị cho biết, đây là lần mang thai thứ tư của chị. Chị sinh thường hai con và từng một lần chửa ngoài tử cung, đã mổ nội soi cách đây 5 năm. Hai ngày trước khi nhập viện chị test que nhanh thấy hai vạch, nhưng khi siêu âm thai ở phòng khám ngoài thì thai chưa vào buồng tử cung.

Sáng 5/1, chị H. thấy đau bụng nhiều, hoa mắt chóng mặt, người mệt nhiều, khi gia đình đưa tới Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình thì chị rơi vào tình trạng lơ mơ. Thời điểm còn nhận thức được, chị từng nghĩ tới tình trạng xấu nhất là tử vong, sau đó chị không biết gì nữa.

“Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, tôi mới tin mình còn sống. Tôi biết ơn các bác sĩ rất nhiều”, chị H. bày tỏ.

Bác sĩ Doanh khuyến cáo chị em trong độ tuổi sinh đẻ, cần theo dõi chu kì kinh nguyệt, thăm khám thường xuyên để phát hiện kịp thời những dấu hiệu có thai, thai nghén bất thường, đặc biệt là thai ngoài tử cung để kịp thời chữa trị, tránh nguy hiểm đến tính mạng.