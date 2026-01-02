Công an vây bắt đối tượng vay 1,8 tỷ đồng rồi "bùng"

Ngày 2/1, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bàn giao Nguyễn Thành Trung (49 tuổi, trú tại tỉnh An Giang) cho Công an tỉnh An Giang để di lý về địa phương tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Theo điều tra, trong các năm 2022 và 2023, Trung lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay tổng cộng 1,8 tỷ đồng của 2 bị hại, với lãi suất theo thỏa thuận, nhưng sau đó không trả nợ và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bị can Nguyễn Thành Trung (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Sau khi củng cố hồ sơ, tháng 9/2024, Nguyễn Thành Trung bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang (cũ) nay là tỉnh An Giang khởi tố bị can về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đến tháng 7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ban hành quyết định truy nã đối với Trung.

Trong thời gian trốn truy nã, Trung đến phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) thuê trọ để ẩn náu.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Tổ phòng chống tội phạm Công an phường Nam Nha Trang đã phát hiện, vây bắt thành công Nguyễn Thành Trung và bàn giao cho Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.