Siêu mẫu Võ Hoàng Yến khoe chân dài 1,1m, tỏa sáng trên sàn diễn Hong Kong

Hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng vừa có lần đầu tiên trình diễn trên sàn catwalk quốc tế tại Hong Kong (Trung Quốc) với show diễn mang tên "Serenade on the Waves/Tình ca".

Bộ sưu tập gồm 36 thiết kế, lấy cảm hứng từ sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và Hong Kong, nơi các yếu tố truyền thống gặp gỡ tinh thần hiện đại.

Show diễn quy tụ dàn người mẫu quốc tế chuyên nghiệp, trong đó có 3 gương mặt Việt Nam gồm siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Tú Anh và Hữu Long.

Võ Hoàng Yến – siêu mẫu nổi tiếng với đôi chân dài 1,1m - đảm nhận vị trí vedette (kết màn). Trang phục cô diện gây ấn tượng mạnh với tông đỏ chủ đạo, nổi bật và giàu tính biểu tượng.

Thiết kế dáng rộng, được xử lý theo cấu trúc oversize, tạo cảm giác phóng khoáng và quyền lực. Phần tay áo là điểm nhấn lớn với phom tay chuông ngoại cỡ, xòe rộng, mang lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.

Trang phục được phối cùng quần tất đỏ tiệp màu và giày cao gót mũi nhọn phủ sơn bóng, giúp cô khoe chân thon dài ấn tượng.

Trong khi Tú Anh và Hữu Long mở màn, đánh dấu sự hiện diện của người mẫu Việt trên sàn catwalk quốc tế. Sự góp mặt của 3 gương mặt Việt Nam giữa dàn người mẫu quốc tế góp phần tạo nên dấu ấn bản sắc nhưng vẫn phù hợp tinh thần toàn cầu của show diễn.

Cảm hứng đô thị Hong Kong được thể hiện rõ qua việc chuyển hóa các hình ảnh quen thuộc như bảng hiệu, taxi, xe buýt và nhịp sống thành phố thành bảng màu, họa tiết và chi tiết trang phục.

Từ gam màu rực rỡ đến kỹ thuật in, thêu và đính kết, các yếu tố đời sống được đưa vào thiết kế, tạo nên hiệu ứng thị giác sinh động và phản ánh bối cảnh đô thị đương đại.

Bên cạnh đó, bộ sưu tập chú trọng vào việc xử lý chất liệu cao cấp như len đan tay, gấm jacquard, nhung, kết hợp kỹ thuật draping và layering (phân tầng). Những yếu tố này giúp trang phục giữ được tinh thần thủ công truyền thống, đồng thời thích ứng với nhịp điệu thời trang hiện đại.

Trong dòng thiết kế Holiday 2026, hình ảnh hoa bưởi Việt Nam được lựa chọn như một biểu tượng thẩm mỹ và tinh thần. Hoa bưởi xuất hiện trên trang phục thông qua nhiều kỹ thuật như in ấn, thêu tay và đính kết thủ công, tạo hiệu ứng đa tầng và chiều sâu thị giác.

Về phom dáng, bộ sưu tập gây chú ý với cấu trúc oversize và khối hình rõ nét. Trang phục không ôm sát cơ thể mà tạo nên những chuyển động mềm mại, uyển chuyển theo từng bước catwalk, góp phần hoàn thiện tinh thần bay bổng và nhịp điệu thị giác của show diễn.

Ảnh: Ban tổ chức