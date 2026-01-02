Công an Hưng Yên triệt phá 16 vụ “tín dụng đen” dịp cận Tết

Cuối năm 2025, nhu cầu vay tiền phục vụ sinh hoạt, mua sắm, kinh doanh của người dân tăng cao. Lợi dụng tâm lý cần tiền gấp và sự thiếu hiểu biết pháp luật, các đối tượng “tín dụng đen” tiếp tục hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Đối tượng cho vay lãi nặng bị Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài việc phát tờ rơi, dán quảng cáo tại khu dân cư, các đối tượng còn lập hội, nhóm trên mạng xã hội để mời chào “hỗ trợ tài chính siêu tốc”, “vay không cần gặp mặt”, “không cần thế chấp”. Người vay dễ dàng nhận tiền sau vài giờ nhưng phải chịu lãi suất rất cao.

Trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ tháng 12/2025 đến nay, Công an tỉnh Hưng Yên đã đồng loạt ra quân. Lực lượng chức năng tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực phức tạp và các hoạt động cho vay trái phép trên không gian mạng.

Kết quả, công an đã triệt phá 16 vụ, bắt giữ 19 đối tượng cho vay lãi nặng. Nhiều thủ đoạn mới bị phát hiện như vay tiền qua ứng dụng, vay thông qua tài khoản iCloud trên điện thoại di động với lãi suất từ gần 220% đến hơn 1.150% mỗi năm.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cảnh giác, không vay tiền qua ứng dụng, mạng xã hội hoặc đường link không rõ nguồn gốc. Khi có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm đến các tổ chức tín dụng uy tín và kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.