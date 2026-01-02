Vingroup rút lui, Bộ Xây dựng lập Ban chỉ đạo đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Bộ Xây dựng mới đây đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Theo quyết định, Ban chỉ đạo gồm 18 thành viên, với Trưởng ban là Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh. Các Phó Trưởng ban gồm các Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cùng sự tham gia của lãnh đạo các vụ, cục chuyên môn, Ban Quản lý dự án và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo nghiên cứu, triển khai thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam có tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương 67 tỷ USD (Ảnh: Shutterstock).

Bên cạnh đó, ban sẽ chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp thực hiện dự án; kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định trong chủ trương đầu tư và quyết định phê duyệt dự án, nhằm bảo đảm tiến độ thi công và chất lượng công trình.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tổ chuyên gia gồm các nhóm chuyên ngành đường sắt về vận tải; kết cấu hạ tầng; phương tiện; thông tin, tín hiệu, giám sát và điều khiển; điện sức kéo.

Thành phần tham gia tổ chuyên gia bao gồm các công chức, viên chức, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, phụ trách các công việc liên quan đến đường sắt đang làm việc tại cơ quan, đơn vị thuộc bộ.

Trước đó, ngày 25/12, Vingroup đề nghị rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã trình Chính phủ vào tháng 5. Quyết định đã được tập đoàn cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm vừa được giao nhiệm vụ triển khai.

Điển hình là dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội có quy mô hơn 9.000ha, với trung tâm là quần thể các công trình thể thao chất lượng cao, bao gồm sân vận động Trống Đồng. Tập đoàn xác định phải tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng đã cam kết.

Các dự án trên đòi hỏi đầu tư rất lớn về nguồn vốn, thời gian và năng lực triển khai. Trong khi đó, dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã nhận được sự quan tâm và đề xuất đầu tư của nhiều doanh nghiệp có tiềm lực và kinh nghiệm như Thaco Trường Hải, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam...

Do đó, việc Vingroup xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam không ảnh hưởng tới việc triển khai dự án.